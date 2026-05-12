Pēc skolas ekskursijas bojā gājusi 13 gadus veca meitene. Kas zināms par traģisko nelaimi Bauskas pusē?
Bauskas novadā 8. maijā satiksmes negadījumā gājusi bojā 13 gadus veca meitene, kura izkāpa no skolēnu autobusa un uzreiz metās pāri ceļam, nepamanot, ka no pretējās puses tuvojas automašīna.
Kā vēsta TV3 raidījums "Degpunktā", traģiskais negadījums noticis neilgi pēc plkst. 19.00 ceļa posmā starp Rītausmas un Bērzu ciemiem. Pēc kopīgas klases ekskursijas Īslīces pamatskolas skolēnu autobuss apstājās ceļa malā, lai izlaistu divas meitenes, kuras vēlējās izkāpt tuvāk mājām. Lai gan autobusa šoferis esot piekodinājis bērniem nesteigties un būt uzmanīgiem, viena no pusaudzēm tomēr izlēma šķērsot šoseju tieši aiz autobusa.
Diemžēl tajā pašā mirklī pa pretējo joslu tuvojās "Volkswagen" markas automašīna. Šajā ceļa posmā atļautais braukšanas ātrums ir 90 km/h, un, tā kā gājēja uz ceļa parādījās pēkšņi, spēkrata vadītājs nepaspēja laikus nobremzēt.
Vēl pirms mediķu ierašanās nelaimi pamanīja kāds aculiecinieks, kurš netālu ieraudzīja Bauskas novada pašvaldības policijas ekipāžu un lūdza likumsargu palīdzību. Bauskas novada pašvaldības policijas priekšnieks Reinis Ikaunieks raidījumam stāsta: "Uzreiz minūtes laikā mani darbinieki bija notikuma vietā un konstatēja, ka meitenīte guļ bezsamaņā. Viņi sāka veikt nepieciešamos pirmās palīdzības pasākumus līdz Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķu ierašanās brīdim." Tomēr, par spīti operatīvo dienestu pūlēm, gūtās traumas izrādījās nesavienojamas ar dzīvību.
Bojāgājusī pusaudze, kura pati bija no Vārpas ciema, liktenīgajā vakarā devās pie draudzenes. Kā raidījumam atklāja vīrietis, kurš dzīvo netālu no avārijas vietas, meitenes māte ārkārtīgi pārdzīvojusi un vainojusi sevi, ka vispār atļāvusi meitai doties ciemos.