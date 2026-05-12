Varakļānos atklāts jauns aktīvās atpūtas objekts - peintbola parks
Varakļānos darbu sācis jauns aktīvās atpūtas objekts brīvā dabā – peintbola parks "ZEUP peintbols", informēja Varakļānu Novadpētniecības muzeja tūrisma informācijas centra konsultants Arturs Ikaunieks.
Jaunatklātais objekts paredzēts gan nelielām draugu un ģimeņu grupām, gan uzņēmumu kolektīviem un dažādu svinību dalībniekiem. Kā norāda parka veidotāji, teritorijā izveidota daudzveidīga trase ar vairākām spēļu variācijām, kas piemērotas dažāda lieluma grupām. Apmeklētājiem tiek piedāvāta iespēja ne tikai izbaudīt peintbola spēli, bet arī atpūsties labiekārtotā vidē – izmantot soliņus, grilu līdzpaņemtās pārtikas pagatavošanai, kā arī aktīvi pavadīt laiku basketbola laukumā.
Īpašu noskaņu teritorijai piešķir pundurkazas, kuras ganās blakus esošajā pļavā un kuras iespējams pabarot a līdzi paņemtajiem burkāniem. “ZEUP peintbols” piedāvā arī dažādu pasākumu organizēšanu. Ar iepriekšēju vienošanos iespējams rīkot dzimšanas dienas svinības, vecpuišu un vecmeitu ballītes, klases ekskursijas vai draugu salidojumus. Pasākumu saturs tiek pielāgots klientu vēlmēm un iecerētajam formātam.
Peintbola parka izveidotāji ir divi jaunieši – spēles entuziasti, kuri vēlas radīt ne tikai aktīvās atpūtas vietu, bet arī popularizēt Varakļānus ārpus pilsētas robežām. Viņu ideja balstās jauneklīgā un humoristiskā pieejā, piedāvājot neierastus spēļu scenārijus un iespēju spēlētājiem izmantot kolorītus un komiskus spēles tērpus.
Parka saimnieki uzsver, ka galvenais mērķis ir radīt jautru un neaizmirstamu pieredzi ikvienam apmeklētājam.
