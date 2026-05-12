Latvijā fiksēts ļoti rets skats: ezerā nofotografēts ūdenī nonācis sikspārnis
Ķemeru Nacionālajā parkā fiksēts rets un neparasts novērojums — Kaņiera ezerā nofotografēts garausu sikspārnis. Kā norāda parka pārstāvji, Latvijā zināmi vien daži līdzīgi gadījumi, taču šī esot pirmā reize, kad šāds brīdis dokumentēts fotogrāfijās.
Unikālos mirkļus Kaņiera ezerā izdevās iemūžināt praktikantam Lukam Pepingam no Nīderlandes, kurš šobrīd palīdz Ķemeru Nacionālā parka ikdienas darbos. Viņš arī dokumentē dabas procesus, piedalās dabas monitoringa un komunikācijas darbos.
Novērojums ir īpašs arī tāpēc, ka sikspārņi dienas laikā parasti nav aktīvi. Attēlos redzamais garausu sikspārnis atradies ūdenstilpē un peldējis, kas Latvijā ir ļoti reti novērojama situācija.
Sikspārņu eksperts Viesturs Vintulis skaidro, ka, visticamāk, dzīvnieks bija nolaidies virs ūdens, lai padzertos. Sikspārņi ūdeni parasti uzņem lidojumā, taču vējš un siltā diena, iespējams, noveda pie neveiksmīga kritiena ūdenī.
Pastāv arī iespēja, ka sikspārnis ūdenī nonācis jau nakts laikā un ieķēries niedrēs, bet vēlāk, cenšoties nokļūt krastā, atkārtoti iekritis ūdenī. Eksperts pieļauj vēl vienu, gan mazāk ticamu versiju — sikspārnim varētu būt uzbrucis kāds putns.
Ķemeru Nacionālais parks norāda, ka šis gadījums vēlreiz apliecina — daba joprojām spēj pārsteigt.