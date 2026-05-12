Muzeju nakts Liepājā noslēgsies ar grupas “Carnival Youth” koncertu
Piektdien, 22. maijā, no plkst. 17.00 līdz 01.00 Liepājā norisināsies Eiropas Muzeju nakts “Stāsti. Nakts”, vienas nakts kultūras maratons, kurā muzeji, kultūrvietas un pilsētvide pārtaps dzīvu stāstu telpā. Šī gada programmas kulminācija būs grupas “Carnival Youth” koncerts Liepājas muzeja dārzā plkst. 23.00.
Kā informē Liepājas muzejs, par vienu no centrālajām Muzeju nakts satikšanās vietām kļūs Liepājas muzeja dārzs Kūrmājas prospektā 16/18, kur no vakara līdz pusnaktij valdīs dzīvīga un ģimenēm draudzīga atmosfēra. Bērniem būs pieejami bezmaksas karuseļi, darbosies restorāna “Oskars” brīvdabas kafejnīca, bet uz skatuves visas nakts garumā kāps vairāki mūziķi. Plkst. 19.15 uzstāsies Liepājas POP ROK SKOLAS audzēkņi, plkst. 21.00 ansamblis “Amber Strings”, plkst. 21.45 grupa “Nova Koma”, savukārt vakara noslēgumā plkst. 23.00 uz skatuves kāps grupa “Carnival Youth”.
Liepājas muzeja ēkā visas nakts garumā bez maksas būs apskatāmas izstādes, notiks radošās darbnīcas bērniem, mākslinieces Dzintras Vīriņas vadīta kaligrāfijas darbnīca un Rucavas tradicionālās kultūras programma. Vakara gaitā priekšmeti atdzīvosies pasakās, dzejas lasījumos un sarunās. Noslēgumā apmeklētājus sagaidīs Žaņa Baumaņa dienasgrāmatu priekšlasījums “Balss starp lappusēm”.
Savukārt Liepājas 17.–19. gs. interjera muzejā “Hoijeres kundzes viesu nams” vakars sāksies ar pasaules mūzikas grupas “UDUDU” uzstāšanos, kam sekos amatierteātra izrāde “Minhauzena precības”, grupas “Jōra” koncerts, vēsturisko tērpu pielaikošana, smaržvielu darbnīca un uguns žonglieru šovs muzeja pagalmā.
Liepājas okupācijas muzejā notiks koncerti, dronu demonstrējumi, Zemessardzes bruņojuma apskate un filmu programma par Latvijas okupāciju. Vakara īpašais viesis būs grupas “Credo” solists Guntis Veits ar muzikālu stāstu “Beidzot arī Guntis Veits ticis muzejā”.
Muzeju nakts programmā iesaistīsies arī vairākas Liepājas kultūras un izglītības vietas. RTU Liepājas akadēmija aicinās piedzīvot vārda pārvērtības no zīmes līdz zinātnei, piedāvājot valodas, pareizrakstības, fonētikas un vārdu spēļu aktivitātes dažādām paaudzēm, savukārt vakara programmu papildinās tautas deju ansambļa “Banga” un sieviešu kora “Atbalss” koncerts.
Liepājas Valsts ģimnāzijā apmeklētāji varēs ielūkoties padomju laika skolas piederumu lādē, apskatīt seno rasējumu izstādi un iepazīt īpašus priekšmetu stāstus, tostarp leģendāro nošu turētāju, kas saistīts ar komponistu Raimondu Paulu un skolas absolventu Jāni Šipkēvicu.
Tikmēr Golta radošais namiņš visas nakts garumā aicinās apskatīt mākslinieka Miķeļa Golta gleznas, skices un fotogrāfijas, piedalīties radošajā darbnīcā “Radi savu priekšmeta stāstu” un baudīt imersīvu izstādi nama logos.
Arī Liepājas Valsts tehnikumā būs apskatāma muzeja pamatekspozīcija un izstāde no skolas 105 gadu jubilejas izrādes “Kopā būt”, kā arī notiks ģimenes spēle “Uzmini, kas es esmu un ko es daru?”.
Jau ziņots, ka 23. maijā Liepājā norisināsies Latvijas II Jauniešu Deju svētki un Līvas ciema svētki, tādēļ Liepājai piešķirta atļauja Muzeju nakts pasākumus rīkot dienu agrāk, 22. maijā.
Šī gada Muzeju nakts Latvijā veltīta tēmai “Priekšmeta piedzīvojumi”, kas sasaucas ar Raiņa atziņu “Arī lupats reiz bij' goda kreklis”, atgādinot, ka ikvienam priekšmetam piemīt savs stāsts un vērtība, kas mainās laikā.
Starp norises vietām šaipus Tirdzniecības kanālam visu vakaru kursēs nakts vilcieniņš “Libau Train”. Sākuma pietura būs pie Liepājas muzeja. Biļete maksās 4 eiro un būs derīga visai Muzeju naktij.
Dalība visās aktivitātēs ir bez maksas.