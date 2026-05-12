Pēc kara beigām Ukrainā Eiropu var sagaidīt jauns drauds
Eiropas Savienības robežsardzes aģentūra "Frontex" jau tagad gatavojas iespējamiem plašiem kontrabandas ieroču plūdiem no Ukrainas uz Eiropu gadījumā, ja tiks noslēgts pamiera līgums starp Kijivu un Maskavu, vācu avīzei "Die Welt" paziņoja aģentūras izpilddirektora vietnieks Lars Gerdes.
"Frontex" izpilddirektora vietnieks Gerdes brīdināja, ka, ja tiks noslēgts līgums ar Krieviju par kara beigām, pastāv liels risks, ka no Ukrainas uz ES nonāks kontrabandas ieroči. "Var sākties lielāka mēroga ieroču kontrabanda. Tas var kļūt par drošības problēmu Eiropai," viņš sacīja intervijā "Die Welt".
Viņš norādīja, ka tad, kad beigsies pilna mēroga karš Ukrainā, ir ļoti iespējams, ka atkārtosies situācija, kas notika pēc karu beigām, kas pavadīja bijušās Dienvidslāvijas sabrukumu. Tad, kad asinsizliešana beidzās, nelikumīgie ieroči izplatījās visā Eiropā.
Saskaņā ar Gerdes teikto, "Frontex" jau ir pastiprinājusi savu klātbūtni Ukrainas rietumu pierobežā un uzmanīgi seko līdzi situācijai. "Mēs tam gatavojāmies kopš paša kara sākuma," izdevumam "Die Welt" sacīja augsta ranga amatpersona no Vācijas.
"Manuprāt, risks ir īpaši liels pēc pamiera vai miera līguma noslēgšanas. Tajā brīdī valstī būs daudz ieroču, munīcijas un sprāgstvielu, kā arī daudz cilvēku, kuriem būs nepieciešami nauda," sacīja Gerdes.
Polija arī prognozē nelikumīgas ieroču tirdzniecības pieaugumu pēc Krievijas un Ukrainas kara beigām un ir uzsākusi jaunu transnacionālu iniciatīvu, kuru nosaukusi par "Trident". Tās mērķis ir cīnīties ar gaidāmo ieroču kontrabandas pieaugumu, kā ziņoja pagājušajā nedēļā Polijas ziņu kanāls "TVP World".
"Drīzumā tiek prognozēts straujš šīs darbības pieaugums, īpaši saistībā ar smagiem un organizētiem noziegumiem," ziņoja Polijas Centrālā izmeklēšanas biroja policija.
Organizētās noziedzības apkarošanas nodaļā Polijas Centrālajā izmeklēšanas biroja jaunākais inspektors Adams Radoms Polijas laikrakstam "Rzeczpospolita" paziņoja, ka bruņoto konfliktu beigas vēsturiski ir saistītas ar nekontrolētu ieroču pieplūdumu nelikumīgajos tirgos.
Tādēļ varas iestādes nopietni uztver risku, ka pēc kara no Ukrainas uz kaimiņvalstīm un vispārējām ES valstīm var tikt kontrabandas ceļā ievesti uguns ieroči un munīcija.
Iepriekš Polija brīdināja, ka konflikta beigas var nostiprināt organizētās noziedzīgās grupas, kas saistītas ar ieroču tirdzniecību, un palielināt bijušo karavīru vervēšanu šajās organizācijās.
Iniciatīvā "Trident", izņemot Poliju, piedalās Lietuva, Čehija, Spānija, Moldova un pati Ukraina. Projekta budžets, kas paredzēts diviem gadiem, ir apmēram 1,5 miljoni eiro.