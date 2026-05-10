Kanāriju salās notiek ļaužu evakuācija no kruīzu kuģa, ko skāris nāvējošais hantavīruss
Kamēr nāvējošā hantavīrusa skartais kruīza kuģis “MV Hondius” sasniedzis Spānijai piederošās Kanāriju salas, izraisot vietējo iedzīvotāju satraukumu, pirmie evakuētie pasažieri jau nogādāti Madridē.
Četrpadsmit Spānijas pilsoņi no Tenerifes evakuēti ar čarterreisu, un viņiem būs jāievēro obligāta karantīna Madrides kara slimnīcā. Viņu evakuācijas ainas atgādināja procedūras nesen piedzīvotās Covid-19 pandēmijas laikā, kad evakuējamajiem virs drēbēm uzvilka aizsargtērpus, bet uz lidostas skrejceļa viņus dezinficēja ar šļūtenēm.
Pasažieri tiek evakuēti pēc pilsonības principa, un tiek ziņots, ka otrā evakuējamā grupa ir Francijas pilsoņi. Paredzams, ka sekos arī Nīderlandes organizētie reisi, kuros atradīsies Nīderlandes, Grieķijas un Vācijas pilsoņi, kā arī daļa apkalpes locekļu, pēc tam paredzēti citi reisi, tostarp uz Lielbritāniju un ASV, bet pēdējais evakuācijas reiss uz Austrāliju paredzēts pirmdien, vēsta BBC.
Spānijas Veselības ministre Monika Garsija paziņoja, ka operācija “norit normāli” un nevienam “MV Hondius” pasažierim nav saslimšanas simptomu.
Jauns.lv jau vēstīja, ka “MV Hondius” 1. aprīlī bija devies nedēļu ilgā kruīzā no Argentīnas dienvidu pilsētas Ušvajas uz Antarktīdu un Dienvidatlantijas salām, taču nokļuva pasaules mediju uzmanības centrā, kad tajā hantavīrusa dēļ sāka mirt cilvēki. Vispirms nomira kāds holandiešu pāris — 11. aprīlī nomira vīrs, kad kuģis atradās Atlantijas okeāna dienvidos tālu no jebkādas sauszemes, bet 26. aprīlī Dienvidāfrikas pilsētā Johannesburgā nomira divas dienas iepriekš no svētās Helēnas salas tur evakuētā sieva. 2. maijā uz kuģa nomira kāds Vācijas pilsonis. 3. maijā kuģis noenkurojās Āfrikas rietumos Kaboverdē. PVO pārstāve Marija van Kerkhove toreiz paziņoja, ka Spānijas valdība ir piekritusi kuģa peldēšanai uz Kanāriju salām, kur notiks pilnīga epidemioloģiskā izmeklēšana, kuģa pilnīga dezinfekcija un pasažieru veselības stāvokļa novērtēšana.
Tomēr kuģa nokļūšana Kanāriju salās nenoritēja raiti. Kad vietējie iedzīvotāji uzzināja, ka tas peld uz viņu salu, sākās protesta akcijas. Piektdien ostas darbinieku grupa trokšņainā protestā pulcējās pie vietējā parlamenta, bažījoties, ka drošības pasākumi nav pietiekami stingri. Vēlu sestdienas vakarā visi rūpīgi izstrādātie plāni uz brīdi tika apturēti, kad Kanāriju salu prezidents Fernando Klaviho paziņoja, ka neatļaus kuģim ienākt ostā, jo izkāpšanu nevarēs pabeigt vienas dienas laikā. Pēc tam Klaviho televīzijā apgalvoja, ka vīrusu pārnēsājošās žurkas varētu “nakts laikā izkļūt no kuģa un apdraudēt Kanāriju salu iedzīvotājus”. Nācās iejaukties Spānijas valdībai un veselības ministrei publiski uzsvērt, ka šāds scenārijs “nerada risku”.
“MV Hondius” noenkurojās pie Tenerifes piekrastes svētdienas rītā, mēnesi pēc pirmā pasažiera nāves. Militārās policijas laivas patrulēja apkārtnē un uz sauszemes norisinājās plaša operācija, lai palīdzētu pasažieriem un apkalpes locekļiem izkāpt krastā. Kuģis tika uzņemts pēc rūpīgas sagatavošanās, tam nebija atļauts pietauvoties krastā: kad kuģis tuvojās salai, ap to tika noteikta vienas jūras jūdzes drošības zona.
Kruīza pasažieriem pēc aizbraukšanas no Tenerifes nāksies ievērot pašizolāciju — tas būs smags pārbaudījums, jo vīrusa inkubācijas periods var ilgt līdz pat deviņām nedēļām. Pasaules Veselības organizācija (PVO) ieteikusi kruīza pasažieriem ievērot 42 dienu karantīnu kopš pēdējās iespējamās saskares ar vīrusu.
PVO ģenerāldirektors Tedross Adanoms Gebrejesuss, kurš atrodas Tenerifē, lai uzraudzītu izkāpšanas procesu, paziņoja, ka operācija “norit ļoti veiksmīgi”. PVO vadītājs aicināja satrauktos spāņus uzticēties tiem, kas vada evakuāciju. “Jūsu bažas ir saprotamas, ņemot vērā Covid pieredzi — šī trauma joprojām ir mūsu prātos,” viņš atzina. Taču viņš piebilda, ka plašākas izplatības risks šobrīd ir zems “gan vīrusa īpašību, gan tādēļ, ka Spānijas valdība ir sagatavojusies, lai nepieļautu problēmas”.
Hantavīruss ieguva mediju uzmanību, kad 2025. gada 26. februārī savās mājās ASV Ņūmeksikas štatā tika atrasti miruši leģendārais Holivudas aktieris Džīns Hekmens un viņa sieva Betsija Arakava. Noskaidrojās, ka 65 gadus vecā Arakava hantavīrusa infekcijas dēļ nomira 11. februārī, bet bez palīdzības palikušais, ar Alcheimera slimību sirgstošais 95 gadus vecais aktieris nomira pēc nedēļas.