"Lielā koncerta" mēģinājums Mežaparkā
Mežaparka Lielajā estrādē šovakar plkst. 20.30 notiks "Lielā koncerta" piektās jubilejas koncerts, informēja pasākuma rīkotāju pārstāve Dagnija Dižbite-Svarinska.
FOTO: Mežaparkā aizvadīts "Lielā koncerta" mēģinājums
Piektās jubilejas koncertā uzstāsies Intars Busulis, Žoržs Siksna, Aija Andrejeva, Aminata, Laima Vaikule, Ivo Fomins, Shipsi, Būū, Ods, Ansis, Ozols, Gustavo, Kristīne Pāže un Liene Atvara, kā arī grupas "Līvi", "Instrumenti", "Singapūras Satīns", "Lādezers", "Turaidas Roze", "Sudden Lights", "Bermudu Divstūris" un "Tranzīts".
Jubilejas programma apvieno iecienītākos mirkļus no iepriekšējo gadu koncertiem, kā arī jaunas aranžijas un īpaši veidotas mākslinieku sadarbības.
Kopā ar māksliniekiem uzstāsies bigbends un stīgu orķestris diriģenta Jāņa Ivuškāna vadībā, kā arī koris "Maska" diriģenta Jāņa Ozola vadībā.
Uz skatuves būs izvietoti 17 LED ekrāni, uz kuriem būs redzami dziesmu vārdi, dodot iespēju skatītājiem dziedāt līdzi. Koncerts noslēgsies ar salūtu un pirotehnikas efektiem.
Dižbite-Svarinska norāda, ka skatītāju ieeja koncerta teritorijā tiks atvērta plkst. 18.30 un notiks pa 1., 3., 4., 5., 7. un 8. vārtiem.
Pirms koncerta apmeklētājus izklaidēs "Star FM" diskžokejs Egons Reiters, plkst. 20.20 uz skatuves kāps koncerta iesildītāji - Latvijas elektroniskās mūzikas duets "Elpo", savukārt "Lielais koncerts" sāksies aptuveni plkst. 21.20. Koncerta beigas plānotas pēc pusnakts.
Ienākot koncerta teritorijā, notiks personīgo mantu apskate. Teritorijā būs aizliegts ienest ēdienus un dzērienus, visu veidu ieročus, bīstamus priekšmetus, lietussargus, profesionālo foto un video tehniku, statīvus, lielgabarīta lietas un lielformāta somas.
Teritorijā pēc papildu pārbaudes drīkstēs ienest somas līdz 5 litru tilpumam, bērnu ratus, moto un velo ķiveres, tukšas daudzkārt uzpildāmās pudeles, izņemot stikla. Pasākumā netiks nodrošināta mantu glabātuve, kā arī nedarbosies atrasto mantu birojs.
Ienākot teritorijā, fanu zonas un sēdvietu biļešu īpašnieki varēs saņemt aproci brīvai iekļūšanai savās zonās. Aproces būs pieejamas pie 3. un 7. vārtiem. VIP ieejai paredzēti 2. vārti, un VIP aproces varēs saņemt pie ieejas VIP zonās.
Skatītāji, kuri uz "Lielo koncertu" ieradīsies ar velosipēdiem, varēs izmantot Mežaparka teritorijā izbūvētās velo novietnes. Mežaparka teritorijā pasākuma rīkotāji īpašas velo novietnes neorganizēs. Koncerta apmeklētājiem jāņem vērā, ka personīgo automašīnu novietošana Mežaparkā un tā tuvumā būs apgrūtināta.
Pēc organizatoru pasūtījuma tiks nodrošināti papildus reisi 11. tramvaja maršrutam - "Stacijas laukums - "Mežaparks"" pirms un pēc koncerta, kā arī atsevišķi papildus reisi 48. autobusa maršrutā pirms koncerta un pēc koncerta beigām. Arī šajos papildus reisu braucienos jāveic brauciena reģistrācija kā ierasts.
Koncerta teritorijā darbosies ēdienu un atspirdzinājumu tirdzniecības vietas, kurās būs iespējams veikt norēķinus arī ar kartēm.