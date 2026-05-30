Drona trieciens Rumānijā
Naktī Rumānijas pierobežas pilsētā Galacā daudzdzīvokļu namā ietriecās Krievijas kaujas drons.
Maskavas rīcība nepaliks bez sekām - Vācija sola skarbu NATO atbildi par drona incidentu Rumānijā
Maskavai neizdosies iebiedēt Rietumus, un tās pārgalvīgā rīcība nepaliks bez sekām, – tā, komentējot incidentu Rumānijas pierobežas pilsētā Galacā, kur dzīvojamajā mājā ietriecās Krievijas drons, paziņojis Vācijas ārlietu ministrs Johans Vādefuls. Viņš uzsvēra, ka NATO un Eiropas Savienība (ES) jau gatavo kopīgu atbildi šim gājienam.
"Mūs neizdosies ne iebiedēt, ne sašķelt. Mēs sniegsim kopīgu atbildi uz šo Krievijas rīcību. Mēs pilnībā solidarizējamies ar mūsu NATO sabiedroto un ES partneri – Rumāniju," vizītes laikā ANO mītnē Ņujorkā paziņoja Vādefuls, vēsta izdevums "Bild".
Pēc ministra vārdiem, šis incidents uzskatāmi parāda, ka Krievijas Federācijas bezatbildīgā rīcība rada tiešus draudus iedzīvotāju drošībai visā Eiropā. "Modrība ir brīvības cena. Šī vecā NATO devīze šodien iegūst pavisam jaunu nozīmi," akcentēja Vādefuls, piebilstot, ka Eiropas valstis turpinās atbalstīt Ukrainu un mērķtiecīgi stiprināt pašas savas aizsardzības spējas.
Drona trieciens un tūlītēja diplomātiskā krīze
Portāls Jauns.lv jau vēstīja, ka naktī uz 29. maiju Rumānijas dienvidaustrumos, Galacā, desmit stāvu dzīvojamajā mājā ietriecās bezpilota lidaparāts, kuru gan valsts varasiestādes, gan NATO atzinušas par Krievijas dronu. Sprādzienā un tam sekojošajā ugunsgrēkā cieta divi cilvēki, tostarp pusaudzis.
Reaģējot uz notikušo, Bukareste nekavējoties paziņoja par Krievijas ģenerālkonsulāta slēgšanu un ģenerālkonsula izraidīšanu.
"Visa atbildība par šo incidentu gulstas uz Krieviju," stingri uzsvēra Rumānijas prezidents Nikušors Dans.
Vienlaikus viņš atklāja, ka daudzstāvu namā ietriekušais Krievijas drons mainījis trajektoriju pēc tam, kad to virs Ukrainas pilsētas Reni bija sašāvusi ukraiņu pretgaisa aizsardzība. Rumānijas varasiestādes tagad lūgušas NATO paātrināt pretdronu sistēmu piegādi valstij, lai novērstu šādu incidentu atkārtošanos.
Maskava taisnojas un draud ar atbildes soļiem
Tikmēr Krievija savu vainu noliedz un draud ar atbildes reakciju. Krievijas Ārlietu ministrija paziņojusi, ka atbilde uz ģenerālkonsulāta slēgšanu "neizpaliks".
Ministrijas pārstāve Marija Zaharova izteikusies, ka "ažiotāža" ap dronu Rietumiem esot nepieciešama tikai tādēļ, lai novērstu uzmanību no Ukrainas bruņoto spēku trieciena pa koledžu Starobiļskā (Krievijas okupētajā Luhanskas apgabala daļā).
Savukārt Vladimirs Putins piektdien nāca klajā ar paziņojumu, ka Maskava "veiks objektīvu izmeklēšanu", ja tai tiks nodoti visi nepieciešamie materiāli. "Neviens nevar pateikt, kādas izcelsmes ir viens vai otrs lidaparāts, kamēr nav veikta šī lidaparāta ekspertīze," taisnojās Putins.