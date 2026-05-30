Tenerifē bīstamu baktēriju dēļ uz laiku slēgta viena no tūristu iecienītākajām atpūtas vietām
Spānijai piederošajā Tenerifes salā uz laiku slēgta viena no tūristu iecienītākajām atpūtas vietām – Plaja de la Pinta pludmale, kas atrodas populārajā Kosta Adehes kūrorta zonā. Jūras ūdenī konstatēts bīstami augsts baktēriju līmenis.
Šī pludmale ir viena no pieprasītākajām atpūtas vietām reģionā, un to ieskauj neskaitāmi restorāni, veikali un izklaides iestādes. Tomēr tagad idillisko atvaļinājumu ainu nomainījuši gar ūdens līniju izvietoti nožogojumi, brīdinājuma lentas un plīvojoši sarkanie karogi. Kā ziņo varasiestādes, tūristiem un vietējiem iedzīvotājiem tur aizliegts doties ūdenī jau kopš 14. maija.
Ūdenī atklāj bīstamas baktērijas
Pēkšņā lēmuma iemesls ir satraucoši ūdens analīžu rezultāti – tajos fiksēti mikrobioloģiskie rādītāji, kas liecina par enterokoku klātbūtni. Šīs baktērijas ir daļa no cilvēka dabiskās zarnu mikrofloras, taču to atrašanās ārpus zarnu trakta (piemēram, brūcēs vai urīnceļos) vai paaugstinātā koncentrācijā atklātos ūdeņos kalpo par nepārprotamu signālu bīstamam piesārņojumam.
Saskarsme ar šīm baktērijām nav joka lieta – tā var izraisīt virkni veselības problēmu, tostarp smagus kuņģa un zarnu trakta traucējumus, elpceļu slimības, kā arī nepatīkamas ādas infekcijas.
"Vietējās varasiestādes nevēlas riskēt, tāpēc peldēšanās aizliegums paliek spēkā līdz brīdim, kad jauni ūdens paraugi apstiprinās, ka jūrā atkal ir droši," vēsta ārvalstu mediji.
Cieš arī vietējais bizness
Kosta Adehe ir viens no tūristu visblīvāk apmeklētajiem reģioniem Tenerifē, tāpēc no pludmales slēgšanas smagi cieš arī tuvējie sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi un pludmales bāri.
Kā teikts vietējos ziņojumos: "Kad ūdens ir piesārņots un pastāv reāli riski veselībai, cilvēki automātiski izvairās no visas konkrētās zonas. Līdz ar to vietējie uzņēmēji tagad var tikai cerēt, ka baktēriju līmenis jūrā strauji kritīsies, lai pludmali atkal varētu atzīt par drošu apmeklētājiem un dzīve kūrortā atgrieztos ierastajās sliedēs."