Publicitātes foto/jelgava.lv
Novadu ziņas
Šodien 20:58
Jelgavas pilsētas svētku gājienā piedalījušies gandrīz 12 000 dalībnieku
Svinot Jelgavas 761. dzimšanas dienu, pilsētnieki piektdienas vakarā pulcējās tradicionālajā svētku gājienā, un atbilstoši gājiena moto “Ieskandini Jelgavu”, ieskandināja pilsētas centru
Svētku galvenajā notikumā piedalījās 11 788 dalībnieku, gājiena garumam sasniedzot 4715 metrus.
Šoreiz gājiens virzījās pa jaunu maršrutu – Lielā iela, Pasta iela, Krišjāņa Barona iela, Uzvaras iela un Lielā iela – ar noslēgumu Hercoga Jēkaba laukumā, kur pēc gājiena aizvadīta kopīga dejas akcija un sadziedāšanās, vienojot dalībniekus un skatītājus kopīgā svētku brīdī un ieskandinot vakara programmu.
Jelgavas pilsētas svētki notiks līdz pat svētdienai.