101 gada jubileju atzīmējusi ādažniece Anna Broka
101 dzimšanas dienu atzīmējusi Ādažu novada iedzīvotāja Anna Broka, vēsta Ādažu novada dome.
Jubilāre Anna Broka dzimusi Latgalē, Varakļānu novadā, sešu bērnu ģimenē kā pirmdzimtā. Dievs Annu svētījis ar trim bērniem, četriem mazbērniem un trim mazmazbērniem. Jau 30 gadu Anna dzīvo pie meitas Ainas Ādažos. Ticību Dievam Anna saņēmusi no savas ģimenes un to tālāk nodevusi arī jaunākajām paaudzēm. Šobrīd ar gaišu, asu prātu (Annai ir izcila atmiņa) jubilāre ir līdzās saviem bērniem, mazbērniem un mazmazbērniem, jo dzimta vienkopus dzīvo četrās paaudzēs. Ģimenē joprojām godā tiek turēta ticība Dieva vārdam.
Annas māte rūpējās par kuplo saimi, tēvs bija biškopis un strādāja par feldšeri, bijis ļoti ticīgs vīrs. Visa ģimene kopā apmeklēja ik svētdienu baznīcu un vienojās lūgšanās. Pēc pamatskolas beigšanas Anna devās uz Rīgu un pabeidza Feldmanes Mājturības skolu neatkarīgās Latvijas pēdējos divos gados.
Ieguvusi profesionālu izglītību pavārmākslā. Gadu gadiem klāti galdi dažādām svinībām un lielajiem dzīves godiem - kāzām, kristībām, bērēm, kopskaitā pāri simtam. Rūpēja cienastu Latvijas Brīvdabas muzeja 50. jubilejas 300 lūgtiem viesiem. Meita Mārīte, protams, nāca palīgā, šādam milzu apjomam lieti noderēja palīdzīgas rokas. Pati apbrīno savus spēkus, kas ļāva nakti negulēt un strādāt, sagatavojot un pārvaldot visus darbus. Par šo darbu saņēmusi pateicības rakstu no kultūras ministra V. Kaupuža. Arī Annas ģimene palīdzējusi mammai klāt galdus.
Līdztekus galdu klāšanai strādājusi arī valsts darbā – tagadējās Brīvības un Ūnijas ielu stūrī strādāja preses kioskā. Par čaklo, rūpīgo un rezultatīvo darbu ieguva preses tirgotāju Vissavienības apbalvojumu. Strādājusi arī DOSAAF (Brīvprātīgā armijas, aviācijas un flotes veicināšanas biedrība) rūpnīcā pie moto ķiveru krāsošanas, kur guvusi smagu saindēšanos, nokļūstot slimnīcā. Veselības apsvērumu dēļ pārgāja uz iepakošanas cehu.
Ikdienā Anna klausās gan radio, gan skatās TV. Patīk koncerti. Ne velti vīru apņēma ar labu balsi. Smejoties saka, ka vīru izvēlējās ne pēc smukuma, ne bagātības, bet savaldzinājusi viņa akordeona spēle un dziedāšana. Vīrs mīlēja arī zirgus. Aizstāvot savu mīļoto ķēvīti no konfiscēšanas, pats nokļuva vācu gūstā un viņu nosūtīja strādāt lidlaukā Vācijā. Tur, sprāgstot mīnai, guvis ievainojumus, pēc tam atgriezies dzimtenē.
Ainas brālis bija slavenais veterinārārsts Artūrs Garančs, Lauksaimniecības akadēmijas docētājs un grāmatu autors par dzīvnieku fizioloģiju. Šo mīlestību pret citām dzīvām būtnēm un interesi par dzīvnieku veselību pārņēma arī Ainas dēls Aivars, kurš šobrīd dzīvo Cēsīs, kā arī meita Mārīte no Rīgas. Gan Mārīte, gan Aivars arī ir veterinārārsti.
