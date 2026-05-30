Pēc smagās traģēdijas Denali kalnā izdzīvojušie Latvijas alpīnisti nogādāti drošībā
Pēc smagās traģēdijas Aļaskas augstākajā un bīstamākajā virsotnē Denali, glābējiem ir izdevies pabeigt ārkārtīgi sarežģītu operāciju un nogādāt drošībā četrus izdzīvojušos Latvijas alpīnistus.
Kā vēsta LTV ziņu dienests, trīs izdzīvojušie Latvijas alpīnisti – Valdis Puriņš, Edgars Madžulis un Guntis Svariņš – ir nogādāti lejā no kalna, drošībā. Viņu dzīvībām briesmas nedraud.
Ceturtais izdzīvojušais komandas biedrs – Mārtiņš Bilzēns atrodas slimnīcā, viņa stāvoklis ir stabils. Bet mirušo alpīnistu nogādāšana kalna pakājē vēl turpinās. Tas varētu prasīt ilgāku laiku.
Apdrošinātāji ir saziņā ar ASV pusi, lai organizētu bojāgājušo pārvešanu mājās, kad tas būs iespējams.
Portāls Jauns.lv jau vēstīja, ka, nokrītot no augstākā Ziemeļamerikas kalna Denali, bojā gājuši trīs alpīnisti no Latvijas. Bojā gājuši alpīnisti Inese Pučeka, Vija Olte un Renārs Kunigs-Salaks.
Pučeka strādājusi "TV3 Latvija" kā izpildproducente, kā arī bijusi podkāstu veidotāja, savukārt Olte bija zobārste un vadīja zobārstniecības praksi "Dr. Oltes zobārstniecība" Siguldā un Vangažos. Kunigs-Salaks strādājis Polijas agroķīmijas uzņēmumā "Innvigo", liecina publiski pieejamā informācija.
Atbilstoši ASV Nacionālo parku dienesta sniegtajai informācijai negadījums notika kāpiena posmā starp kalna augšējo starpnometni ("High Camp") un Denali pāreju ("Denali Pass"), sākoties no vietas, kas atrodas tuvu Denali pārejai aptuveni 18 200 pēdu jeb 5545 metru (m) augstumā.
Latvijas alpīnistu komandas augstkalnu ekspedīcija bija plānota no 10. maija līdz 11. jūnijam. Ekspedīcijas mērķis bija sasniegt Ziemeļamerikas kontinenta augstāko virsotni - 6190 m augsto Denali. Denali ir polārajam lokam tuvākais tik augstais kalns.