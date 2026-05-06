Negaidīts pavērsiens kruīzu kuģa "MV Hondius" drāmā, kur hantavīrusa epidēmijā miruši cilvēki
Negaidīts pavērsiens noticis Nīderlandes kruīzu operatora “Oceanwide Expeditions” kuģa “MV Hondius” drāmā Atlantijas okeānā, kur patīkamais ceļojums pārvērtās ļoti bīstamā hantavīrusa izplatībā, prasot triju cilvēku dzīvības — vairs nav skaidrs, kur milzu kuģis varētu piestāt pilnīgai pasažieru izmeklēšanai un kuģa dezinfekcijai.
Šāda situācija radusies, kad Spānijas piederošo Kanāriju salu vadītājs Fernando Klaviho ir paziņojis, ka neļaus kuģa noenkurošanos arhipelāgā, tam dodoties no Rietumāfrikas salu valstiņas Kaboverdes, kaut gan iepriekš Spānijas valdība bija paziņojusi par šādas atļaujas došanu.
“Es neatļaušu [kuģim] iepeldēt Kanāriju salu teritorijā,” viņš paziņoja radiostacijai “Onda Cero”. “Šis [Spānijas valdības] lēmums nepamatojas ne uz kādiem tehniskiem kritērijiem un mums nav sniegta pietiekama informācija.”
BBC vēsta, ka pašlaik Klaviho atrodas Briselē un paziņojis, ka vēlas Madridē steidzami tikties ar Spānijas premjerministru Pedro Sančesu, lai apspriestu situāciju. Pašlaik kuģis tuvojas Kanāriju salām, kur varētu ierasties tuvāko dienu laikā.
Par atļauju kuģim piestāt Kanāriju salās otrdien paziņoja Spānijas Veselības ministrija, savu lēmumu saskaņojot to ar Pasaules Veselības organizāciju (PVO) un Eiropas Savienību atbilstoši starptautiskajām tiesībām un humānajiem principiem. Tā kā PVO bija paziņojusi, ka Kaboverde nespēj veikt nepieciešamos pasākumus, Kanāriju salas ir tuvākā vieta, kur ir tehniskas iespējas sniegt palīdzību un Spānijai ir morāls un juridisks pienākums palīdzēt cilvēkiem, kuru skaitā ir arī Spānijas pilsoņi.
Aģentūra AFP vēsta, ka, ieskaitot mirušo Vācijas pilsoni, uz kuģa ir 149 cilvēki no 23 valstīm, no kuriem 88 ir pasažieri no 15 valstīm. Visvairāk pasažieru ir no Lielbritānijas (19), ASV (17), Spānijas (13) un Nīderlandes (8).
Jauns.lv jau vēstīja, ka “MV Hondius” 1. aprīlī bija devies nedēļu ilgā kruīzā no Argentīnas dienvidu pilsētas Ušvajas uz Antarktīdu un Dienvidatlantijas salām, taču nokļuva pasaules mediju uzmanības centrā, kad tajā hantavīrusa dēļ sāka mirt cilvēki. Vispirms nomira kāds holandiešu pāris — 11. aprīlī nomira vīrs, kad kuģis atradās Atlantijas okeāna dienvidos tālu no jebkādas sauszemes, bet 26. aprīlī Dienvidāfrikas pilsētā Johannesburgā nomira divas dienas iepriekš no svētās Helēnas salas tur evakuētā sieva. 2. maijā uz kuģa nomira kāds Vācijas pilsonis. 3. maijā kuģis noenkurojās Āfrikas rietumos Kaboverdē. PVO pārstāve Marija van Kerkhove toreiz paziņoja, ka Spānijas valdība ir piekritusi kuģa peldēšanai uz Kanāriju salām, kur notiks pilnīga epidemioloģiskā izmeklēšana, kuģa pilnīga dezinfekcija un pasažieru veselības stāvokļa novērtēšana.
PVO trešdien paziņoja, ka no Kaboverdes tiek evakuēti divi saslimušie apkalpes locekļi un viens pasažieris. “Oceanwide Expeditions” otrdien paziņoja, ka divi apkalpes locekļi, brits un nīderlandietis, ir smagi slimi un tiks evakuēti ar lidmašīnu uz Nīderlandi, pēc tam “mūsu plāns ir peldēt uz Kanāriju salām, vai nu uz Grankanāriju vai Tenerifi, kas prasīs trīs dienas” un notiek sarunas ar atbilstošajām varas iestādēm.
PVO norādījusi, ka šajā gadījumā varētu būt notikusi reta hantavīrusa pārnešana no cilvēka uz cilvēku, taču risks sabiedrībai ir zems. Tiek uzskatīts, ka pirmie upuri uzkāpa uz kuģa jau inficējušies.
Hantavīrusa plaušu sindroms ir pa gaisu izplatīta bīstama elpceļu infekcijas slimība, ko izraisa dažādu grauzēju pārnēsātais vīruss. Tā simptomi ir elpošanas traucējumi, drudzis, caureja un vemšana. Cilvēki ar to saslimst, saskaroties ar inficētu savvaļas grauzēju, piemēram, peļu vai žurku, piesārņotu urīnu, izkārnījumiem vai siekalām. Šīs slimības ārstēšanas medikamentu vai vakcīnas nav, ārstējot mēģina mazināt simptomus.
“Oceanwide Expeditions” apgalvo, ka uz kuģa nebija žurku. Savukārt DĀR Veselības ministrija trešdien paziņoja, ka uz šo valsti evakuētajam Lielbritānijas pilsonim ir apstiprināts vīrusa Andu variants, kas var izplatīties no cilvēka uz cilvēku.
Hantavīruss ieguva mediju uzmanību, kad 2025. gada 26. februārī savās mājās ASV Ņūmeksikas štatā tika atrasti miruši leģendārais Holivudas aktieris Džīns Hekmens un viņa sieva Betsija Arakava. Noskaidrojās, ka 65 gadus vecā Arakava hantavīrusa infekcijas dēļ nomira 11. februārī, bet bez palīdzības palikušais, ar Alcheimera slimību sirgstošais 95 gadus vecais aktieris nomira pēc nedēļas.