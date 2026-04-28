Kādu augli vajadzētu ēst, lai uzlabotu aknu veselību: ekspertu padoms
Flavonoīdi ir dabīgi savienojumi, ko augi izmanto izdzīvošanai un lai izceltos starp citiem. Tie palīdz veidot krāsojumu, piesaistīt apputeksnētājus un aizsargāt augus no ultravioletā starojuma, kaitēkļiem un slimībām.
Izdevums "Earth" norāda, ka, iespējams, daudzi cilvēki ikdienā lieto pārtiku, kas satur flavonoīdus, pat par to nedomājot. "Tēja, tumšā šokolāde, ogas, citrusaugļi, āboli, sīpoli un lapu zaļumi — visi šie produkti satur flavonoīdus," teikts rakstā.
Vienkārši sakot, flavonoīdi palīdz aizsargāt šūnas no nestabilām molekulām, kas laika gaitā var nodarīt kaitējumu.
Izdevums norāda, ka pētījumi liecina par saistību starp flavonoīdiem bagātu uzturu un labāku sirds un aknu veselību, asinsvadu darbības uzlabošanos, iekaisuma procesu mazināšanos, kā arī iespējamu aizsardzību pret dažiem vēža veidiem un ar vecumu saistītu kognitīvo funkciju pasliktināšanos.
Āboli un flavonoīdi
Publikācijā tiek uzsvērts, ka āboli bieži tiek uzskatīti par ideālu izvēli vispārējās veselības stiprināšanai. Tas ir tāpēc, ka tie ir pieejami par saprātīgu cenu, viegli atrodami, un to uzturvērtība tiek augstu novērtēta.
Papildus flavonoīdiem āboli satur īpašus savienojumus, kas, kā šķiet, palīdz orgānam, kas parasti paliek nepamanīts, līdz rodas problēmas — aknām, ziņo izdevums.
Tiek piebilsts, ka nesenā publikācijā žurnālā "The American Journal of Clinical Nutrition" tika norādīta daudzsološa saistība starp noteiktām augu izcelsmes diētām un zemāku aknu slimību attīstības risku.
Austrumanglijas Universitātes līdzautors Viljams Bells atklāja, ka cilvēki, kuri regulāri lietoja pārtiku, kas bagāta ar flavonoīdiem, guva ieguvumus, kas pārsniedza tipisku holesterīna līmeņa vai asinsspiediena samazinājumu.
Turklāt flavonoīdi ir augu izcelsmes komponenti, kas palīdz aizsargāt dzīvas šūnas no stresa. Šie savienojumi ir sastopami dažādos produktos, taču āboli ir viens no bagātākajiem to avotiem.
Izdevums piebilst, ka āboli satur arī šķiedrvielas, vitamīnus un citus antioksidantus. Tāpēc nav pārsteigums, ka tie pastāvīgi tiek minēti veselīga dzīvesveida kontekstā.
"Šī papildu šķiedrvielu deva, īpaši no mizas, parasti veicina veselīgu gremošanu," norādīts publikācijā.
Pēc ekspertu teiktā, jebkuri gremošanas uzlabojumi bieži vien netieši pozitīvi ietekmē arī citus orgānus, jo īpaši aknas.
Ir vērts zināt, ka āboli satur divu veidu šķiedrvielas: šķīstošās un nešķīstošās. Abas formas var veicināt gremošanas sistēmas normālu darbību.
"Tāpat daudzi vitamīni un antioksidanti, kas atrodami ābolos, var palīdzēt aknām attīrīties no kaitīgām vielām," norāda izdevums.
Pētnieki ir vienisprātis, ka ābolos esošās šķiedrvielas un polifenoli palīdz samazināt holesterīna līmeni aknās. Laika gaitā šāds atbalsts veselībai var būt ļoti svarīgs tiem, kuri saskaras ar iespējamiem aknu darbības traucējumiem.
Nelielas izmaiņas, piemēram, šī augļa iekļaušana ikdienas ēdienreizēs, var uzkrāties un palīdzēt stiprināt aknu aizsardzību pret slodzi.
Lai gan zinātniskie pētījumi nepārtraukti attīstās, daudzi eksperti uzsver, ka veselīgs uzturs nezaudē aktualitāti, un āboli lieliski iekļaujas šajā pieejā.
Ne visi cilvēki labprāt ēd augļus svaigā veidā, tāpēc izdevums norāda, ka sagriezti āboli auzu pārslās vai ābolu biezenis ar šķipsniņu kanēļa var būt tikpat noderīgi.