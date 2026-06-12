Latvija pievienojas prestižajai Ziemeļvalstu sporta līderu programmai
Latvija, Igaunija un Lietuva no 2027. gada kļūs par pilntiesīgām partnerēm Ziemeļvalstu starptautiskās līderības izglītības programmā (NILE), pievienojoties valstīm, kuras jau ilgstoši veido Eiropas sporta pārvaldības nākamo paaudzi.
Piektdien, 12. jūnijā, Budapeštā aizvadītajā Eiropas Olimpisko komiteju Ģenerālajā asamblejā Baltijas valstu olimpiskās komitejas parakstīja saprašanās memorandu ar NILE programmas partnervalstīm – Dāniju, Somiju, Norvēģiju, Zviedriju un Nīderlandi.
Baltijas valstu nacionālo olimpisko komiteju (NOK) kļūšana par pilntiesīgām NILE partnerēm no 2027. gada vēl vairāk veicinās tādu līderu sagatavošanu, kuri ir gatavi sniegt ieguldījumu Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK), Eiropas Olimpisko komiteju (EOK), starptautisko federāciju un globālā sporta attīstībā.
"Pievienošanās NILE pilntiesīga partnera statusā ir nozīmīgs solis Latvijai un visam Baltijas reģionam. Mums ir talantīgi sporta līderi un bijušie atlēti ar ambīcijām darboties starptautiskā līmenī. Ar NILE programmas palīdzību viņi gūs nepieciešamo sagatavotību, kontaktu loku un pārliecību, lai ne tikai kandidētu uz amatiem Eiropas un starptautiskajās sporta organizācijās, bet arī sniegtu tām reālu pievienoto vērtību," norāda Latvijas Olimpiskās komitejas ģenerālsekretārs Raitis Keselis.
Bet Norvēģijas Olimpiskās un paralimpiskās komitejas un sporta konfederācijas viceprezidents Sondre Sande Gullords norāda, ka "Norvēģijas Olimpiskā, paralimpiskā komiteja un sporta konfederācija sākotnēji izveidoja NILE kā nacionālo programmu, kuras mērķis bija labāk sagatavot sporta līderus starptautiskajai arēnai". "Starptautiskām organizācijām ir vajadzīgi cilvēki, kuri izprot labu pārvaldību, spēj veidot uzticību pāri robežām un ir gatavi iesaistīties sarežģītās diskusijās jau no pirmās dienas. Līdz ar Baltijas valstu pievienošanos pilntiesīgu partneru statusā, NILE kļūst par vēl spēcīgāku pienesumu starptautiskā sporta pārvaldībā," norāda Gullords.
SOK, EOK, starptautiskajām federācijām un citām starptautiskām sporta institūcijām NILE vērtība ir skaidra: programma palīdz nodrošināt, ka nākotnē ievēlētie pārstāvji un ieceltie vadītāji neienāk starptautiskajā sporta pārvaldībā nesagatavoti. Pēc programmas absolvēšanas viņiem ir stabila izpratne par pārvaldību, ieinteresēto pušu iesaistīšanu, starptautisko lēmumu pieņemšanu, komunikāciju, koalīciju veidošanu un plašāku sporta politisko ainavu.
SOK nacionālo olimpisko komiteju attiecību, Olimpiskās solidaritātes un "Olympism365" direktors Džeimss Makleods pauž, ka "ir iedvesmojoši redzēt NILE programmas pastāvīgo izaugsmi un spēcīgo sadarbību starp iesaistītajām nacionālajām olimpiskajām komitejām". "Šādas iniciatīvas ne tikai attīsta nākotnes līderus, bet arī stiprina sadarbību starp nacionālajām olimpiskajām komitejām un plašāku sporta kopienu. Mudinot sportistus un sievietes tiekties pēc vadošiem amatiem, programma palīdz veidot iekļaujošāku un saliedētāku Olimpisko kustību."
NILE ir izstrādāta sporta līderiem, kuri jau ir pierādījuši savu kompetenci nacionālā līmenī un ir gatavi spert nākamo soli starptautiskā mērogā. Ar intensīvu semināru, praktiska stratēģiskā darba un tiešas saskarsmes palīdzību ar starptautiskajām sporta institūcijām dalībnieki attīsta prasmes, kas nepieciešamas ne tikai, lai uzvarētu vēlēšanās vai iegūtu amatus, bet arī lai sniegtu jēgpilnu pienesumu, kad viņi tur jau atrodas.
Īpašs NILE 2027. gada programmas uzsvars ir atbalstīt bijušos sportistus otrās karjeras veidošanā starptautiskajā sporta politikā. Bijušie atlēti sniedz unikālu ieskatu sporta realitātē. NILE palīdz pārvērst šo dzīves pieredzi starptautiskās līderības kapacitātē, apvienojot to ar apmācībām labā pārvaldībā, stratēģijā, komunikācijā, lobēšanā un starpkultūru sadarbībā.
Fakti: Ziemeļvalstu starptautiskā līderības izglītība - NILE
- NILE ir starptautiska līderības izglītības programma sporta vadītājiem, kuru mērķis ir ieņemt amatus Eiropas un starptautiskajās sportā organizācijās. Tā norisinās no janvāra līdz septembrim.
- Dibināta 2013. gadā, to izveidoja Norvēģijas Olimpiskā un paralimpiskā komiteja un sporta konfederācija.
- Partnervalstis no 2027. gada - Norvēģija, Dānija, Zviedrija, Somija, Nīderlande, Igaunija, Latvija un Lietuva.
- Programmas saturs - starptautiskā sporta pārvaldība, stratēģisko mērķu izvirzīšana, personīgais zīmols, argumentēta komunikācija, ieinteresēto pušu iesaistīšana, lobēšana, publiskā uzstāšanās, starpkultūru kompetence un starptautiskā sporta politika.
- Programma sastāv no četriem semināriem. Pirmie ir vietēja mēroga semināri, kas norisinās Kopenhāgenā, Gēteburgā, Papendālē, Viļņā, Lozannā un Bosēnā/Stokholmā. Pēc pirmā semināra jaunās dalībvalstis valsts varēs izvirzīt 2 dalībniekus, kuri var turpināt mācības pārējās programmas daļās.
- Viens no semināriem tiks aizvadīts Lozannā, kur dalībnieki būs iespēja nodibināt kontaktus ar SOK, starptautiskajām organizācijām, starptautiskajām federācijām, kā arī ar kolēģiem no Vācijas LEAP programmas.
- Dalībnieki, kuri sekmīgi būs apguvuši pilnu programmu, saņems diplomu, kas apliecinās Ziemeļvalstu starptautiskās līderības izglītības (NILE) absolvēšanu.