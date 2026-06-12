Ar klasisko mūziku, Latvijas šokolādi un franču konjaku Benjamiņu nams piesaka jauno sezonu
Šoruden Benjamiņu namā jau trešo sezonu norisināsies salonmūzikas vakaru cikls, ko veidojis komponists Jēkabs Tutiņš. Vakaros klasiskā mūzika satiks Latvijas šokolādi, franču konjaku un stāstus, kas ļaus ielūkoties skaņdarbu tapšanas aizkulisēs.
Salonmūzikas vakari iedvesmu smeļas Eiropas salonu kultūrā, kas īpaši uzplauka 19. gadsimtā. Tajos vienkopus pulcējās mākslinieki, uzņēmēji, mecenāti un intelektuāļi, lai baudītu mūziku, diskutētu par kultūru un apmainītos idejām. Arī Benjamiņu nams, kura leģendārā saimniece bija Emīlija Benjamiņa, savulaik kalpoja par vienu no spilgtākajiem kultūras un sabiedriskās dzīves centriem Latvijā, kur regulāri pulcējās sava laika ietekmīgākās personības.
"Man vienmēr šķitis būtiski radīt vidi, kurā mūzika nav tikai koncerts, bet arī saruna un kopīga pieredze. Salonvakaru formāts ļauj klausītājiem atrasties daudz tuvāk gan mūzikai, gan tās tapšanas stāstiem," saka komponists Jēkabs Tutiņš.
Šīs sezonas vakaros skanēs autora oriģinālmūzika stīgu ansambļa izpildījumā. Programmas papildinās arī tematiskas degustācijas, kuru laikā viesi iepazīs dažādas garšu kultūras un to vēsturi. Vienā no vakariem mūziku papildinās īpaši šim salonvakaram radītu Latvijas trifeļu šokolāžu degustācija, savukārt otrā – franču konjaka meistarklase, atklājot šī dzēriena tradīcijas, nianses un baudīšanas kultūru. Vakaru gaitā komponists dalīsies stāstos par skaņdarbu tapšanu, iedvesmas avotiem un radošo procesu.
Tāpat kā Emīlijas Benjamiņas laikā, arī šodien salons ir vieta, kur satikt domubiedrus, baudīt mūziku un uz dažām stundām izrauties no ikdienas steigas.