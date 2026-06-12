Kāda varonīga ventspilniece savā dzīvoklī sagūsta zagli
Otrdien, 9. jūnijā, kāda ventspilniece pēc atgriešanās no dārza saprata, ka savā dzīvoklī nav viena.
9. jūnijā ap pulksten 15.30 Valsts policijā saņemta informācija, ka Ventspilī, Rīgas ielā notikusi zādzība. Kāds vīrietis bija iekļuvis daudzdzīvokļu nama pirmajā stāvā un, pārbaudot vairākas dzīvokļu durvis, konstatēja, ka vienas no tām nav aizslēgtas.
Viņš iegāja dzīvoklī un nozaga bižutēriju un mobilo telefonu. Tomēr bēgšana neizdevās – dzīvokļa iemītniece, kura tobrīd bija devusies uz dārzu, atgriezās mājās un zagli sastapa. Sieviete viņu satvēra un sauca palīgā. Un viņas saucienus sadzirdēja garāmgājēji, kas steidzās viņai palīgā un palīdzēja aizturēt likumpārkāpēju līdz policijas ierašanās brīdim.
Policijas darbinieki ieradās notikuma vietā, aizturēja zagli un nogādāja viņu iecirknī. Par notikušo sākts kriminālprocess par zādzību, iekļūstot dzīvoklī. Savukārt 11. jūnijā tiesa pēc policijas lūguma vīrietim piemēroja drošības līdzekli – apcietinājumu.
Vīrietis jau iepriekš vairākkārt ir nonācis policijas redzeslokā par mantiska rakstura noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu, kas saistīti arī ar vardarbības pielietošanu, un šīs noziedzīgās darbības veicis laikā, kad viņam ar prokuratūras priekšrakstu bija piemērots sods – piespiedu darba stundas. Aizturētās personas “rokraksts” ir zādzību veikšana tieši no neaizslēgtiem mājokļiem.
Valsts policija turpina izmeklēšanu uzsāktajā kriminālprocesā. Saskaņā ar Krimināllikumu, par šādu noziedzīgu nodarījumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
Valsts policija atkārtoti aicina sargāt savus īpašumus – nereti zādzības no mājokļiem notiek, zagļiem brīvi piekļūstot, jo iemītnieki aizmirsuši aizslēgt durvis un aizvērt logus, dodoties prom, vai nav to izdarījuši, atrodoties mājās. Tāpat aicinām vērtīgās mantas, tostarp rokassomas, naudas makus un mobilos telefonus, neglabāt priekšnamā. Ja mājās atrodas liels daudzums skaidras naudas, dārglietas vai citi sevišķi vērtīgi priekšmeti, vērts apsvērt kvalitatīva seifa iegādi.