Diabēta pacienti piketā pie Ministru kabineta pieprasa sensorus un insulīna sūkņus visiem
Šodien piketā pie Ministru kabineta pulcējās daži desmiti cilvēku, pieprasot visus 1. tipa diabēta pacientus steidzami nodrošināt ar sensoriem un ...
Pieaugušajiem diabēta pacientiem varētu kompensēt 75% glikozes monitorēšanas sensoru izmaksu
Darba grupu diabēta pacientiem nepieciešamo tehnoloģiju kompensācijas vērtēšanai konceptuāli vienojusies par priekšlikumu noteikt monitorēšanas sensora kompensāciju 75% apmērā pacientiem no 18 gadu vecuma, pavēstīja Veselības ministrijā (VM).
Tajā skaidro, ka darba grupas mērķis ir izvērtēt un pilnveidot medicīnas ierīču kompensācijas pieeju cukura diabēta pacientiem, īpašu uzmanību pievēršot glikozes nepārtrauktās monitorēšanas sensoru un insulīna sūkņu nodrošinājumam.
Šonedēļ aizvadīta grupas pirmā sanāksme, kurā tās dalībnieki izskatīja vairākus priekšlikumus, kurus Nacionālais veselības dienests (NVD) ir sagatavojis izskatīšanai Saeimā, kā arī pārrunāja kompensējamo veselības aprūpes pakalpojumu kopumu, objektīvu un salīdzināmu kritēriju nepieciešamību prioritāro pacientu grupu noteikšanai un finansējuma aprēķinus.
Attiecībā uz valsts apmaksātu glikozes nepārtrauktās monitorēšanas sensoru pieejamības paplašināšanu darba grupā izskatīja vairākus kompensācijas ieviešanas scenārijus.
Tikšanās laikā konceptuāli vienojās par NVD priekšlikumu noteikt monitorēšanas sensora kompensāciju 75% apmērā pacientiem no 18 gadu vecuma. Pēc VM sniegtās informācijas, šāda priekšlikuma īstenošana 2027. gada budžetā prasītu papildu 3,63 miljonus eiro. Vienlaikus darba grupa vienojās paralēli sagatavot alternatīvu risinājumu, nosakot prioritārās pacientu grupas gadījumam, ja papildu finansējums pilnā apmērā nebūs pieejams.
Latvijas Endokrinologu asociācijas pārstāve sanāksmē uzsvēra, ka viennozīmīgu un medicīniski stingru kritēriju sensora nozīmēšanai var nebūt, tomēr asociācija apņēmās sagatavot priekšlikumus iespējamajiem atlases principiem. Papildus tam Zāļu valsts aģentūra (ZVA) sniegs informāciju par starptautisko pieredzi un izmaksu efektivitātes izvērtējumiem, identificējot pacientu grupas, kurām ieguvums no sensora kompensācijas ir vislielākais.
Par insulīna sūkņu kompensāciju darba grupa vienojās, ka pamatā tiks izstrādāti skaidri klīniskie kritēriji, kurus sagatavos Latvijas Endokrinologu asociācija. Vienlaikus tika norādīts uz būtisku praktisku aspektu - endokrinologu kapacitāti, jo insulīna sūkņa uzsākšana prasa ambulatoru pieslēgšanu un pacienta apmācību. Tika aplēsts, ka optimālos apstākļos valsts sistēma varētu nodrošināt insulīna sūkņu terapijas uzsākšanu aptuveni 100-200 pacientiem gadā. 2027. gadā insulīna sūkņu nodrošināšana 100 papildu pacientiem prasītu 1,65 miljonus eiro, liecina aprēķini.
Arī insulīna sūkņu jomā ZVA sagatavos piedāvājumu, balstoties uz starptautisko praksi un izmaksu efektivitātes analīzi, lai atbalstītu pierādījumos balstītu lēmumu pieņemšanu.
Ministrijā sola, ka darba grupa turpinās darbu pie kritēriju, prioritāšu un finansējuma scenāriju precizēšanas, lai VM varētu sagatavot sabalansētu un ilgtspējīgu priekšlikumu medicīnas ierīču kompensācijas pilnveidei cukura diabēta pacientiem.
Šobrīd nepārtrauktās glikozes monitorēšanas sistēmas tiek nodrošinātas noteiktām pacientu grupām: bērniem līdz 18 gadu vecumam, pacientēm grūtniecības un pēcdzemdību periodā ar 1. vai 2. tipa cukura diabētu, kuras saņem insulīna terapiju, pacientiem pēc orgānu transplantācijas un pacientiem pēc aizkuņģa dziedzera rezekcijas.
Savukārt valsts apmaksāti insulīna sūkņi pieejami cukura diabēta pacientiem līdz 24 gadu vecumam, ja pacientiem tie tikuši nodrošināti iepriekš nepilngadības periodā.