Influencere un modele Anastasija Aleksejevska organizē labdarības vakaru nieru skrīninga atbalstam
2026. gada 7. maijā Rīgā, klubā “Crystal Club”, Lāčplēša iela 52 par ziedojumiem notiks labdarības vakars “Stipras nieres Latvijā”, kuru organizē influencere un modele Anastasija Aleksejevska kopā ar Latvijas Nieru slimnieku asociāciju (LNSA).
Anastasija šogad plāno piedalīties starptautiskā skaistumkonkursā, pārstāvot Latviju, bet iedvesma labdarības vakaram nākusi no viņas personīgās pieredzes - 2025. gada augustā viņa pati sekmīgi pārcietusi nieru transplantāciju, kam par iemeslu kļuva vilkēdes nefrīts.
Patlaban Anastasija Aleksejevska vēlas vākt finansējumu Latvijas Nieru slimnieku asociācijas pilotprojekta īstenošanai, kura mērķis ir nodrošināt izbraukumus uz Latvijas reģioniem, lai cilvēkiem būtu pieejams agrīns nieru slimību skrīnings vietās, kur citādi savlaicīga diagnostika un speciālistu konsultācijas nav pieejamas.
Labdarības vakars “Stipras nieres Latvijā” klubā “Crystal Club” 7. maijā sāksies plkst.17.30 un ilgs līdz plkst.22.30. Ziedojumu vākšanas pasākumā izskanēs arī iedvesmojoši pacientu stāsti, notiks dažādu mākslinieku uzstāšanās, tostarp burvju mākslinieka priekšnesums, un to visu mākslinieki veiks brīvprātīgi.
Būs arī deju priekšnesumi un modes skate, bet rūpēm arī par savu veselību noderēs saruna par ūdens nozīmi ikdienā un labsajūtā, arī par to, kā pasargāt savas nieres. Notiks labdarības loterija. Ieeja pasākumā - pret ziedojumu no 20 eiro (tērpu etiķete pasākumā - “Cocktail / Black tie”). Visi saņemtie ziedojumi tiek novirzīti labdarībai.
Arī tie, kas nevēlas vai nevar piedalīties pasākumā, joprojām var kļūt par daļu no šīs iniciatīvas, veicot ziedojumu. Pasākuma profilā ieejas rezervācijai iespējams arī atsevišķs ziedojums bez rezervācijas, kur attiecīgi jāklikšķina šajā saitē: https://ej.uz/stipras-nieres
“Tam ir liela nozīme, ka arī Anastasija pati ir pieredzējusi nieru slimību un nieru transplantāciju, viņai bijis, ko izvērtēt un pārdomāt, un viņa pati ir daļa no mūsu nevalstiskās organizācijas, kura tiecas sabiedrībai un valsts pārvaldei atgādināt par nieru slimnieku vajadzībām,” pauž Latvijas nieru slimnieku asociācijas valdes priekšsēdētāja Jolanta Kaša.