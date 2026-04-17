Šokējošs gadījums: māte domāja, ka dēlam ir smadzeņu audzējs, bet izrādījās, ka viņu saindēja ar D vitamīnu
Kad septiņus gadus vecais Rū pēkšņi saslima, viņa ārsti un vecāki baidījās, ka zēnam varētu būt smadzeņu audzējs. Tomēr izmeklējumi atklāja, ka viņš bija nejauši saindēts ar D vitamīnu.
Rū D3 vitamīna pilieni, kas bija apmēram septiņas reizes koncentrētāki, nekā tiem vajadzētu būt, nāca no nederīgām partijām, kas izplatītājās visā Apvienotajā Karalistē.
D vitamīns ir svarīgs uzturvielas elements, kas regulē kalcija un fosfāta līmeni organismā. To kā bezrecepšu papildinājumu lieto miljoniem pieaugušo.
Tomēr augstākas devas D vitamīns, ko izraksta ārsti, joprojām tiek klasificēts kā pārtikas papildinājums un nav reglamentēts zāļu regulatora (MHRA) uzraudzībā. Tā vietā vitamīnus un pārtikas papildinājumus uzraugas Pārtikas standartu aģentūra.
2024. gada decembrī Rū tika izrakstīta D3 vitamīna pilienu deva 12 nedēļām, lai mazinātu intensīvas sāpes kājās. Tas notika pēc tam, kad viņu nosūtīja pie pediatriem slimnīcā netālu no viņa mājām Kilmārnokā, Eršīrā. Asins analīzes parādīja, ka viņš ir vesels, izņemot nedaudz zemāku nekā parasti D vitamīna līmeni.
Viņam tika izrakstīti vitamīni, kas satur D3 vitamīnu – arī pazīstamu kā kolekalciferolu. Nākošajās nedēļās zēns kļuva miegains un zaudēja apetīti. Rū zaudēja svaru un dzēra ūdeni tā "it kā viņš būtu tuksnesī", teica viņa mamma, Karija Hobsa-Saržanta.
"Viņš zaudēja vairāk nekā desmit procentus no sava ķermeņa svara sešu nedēļu laikā. Viņš bija tik noguris, ka vienkārši nevarēja ēst." Kad zēns atkal apmeklēja pediatru, viņu nekavējoties ievietoja slimnīcā.
Asins analīzes parādīja, ka Rū ir akūts nieru bojājums. Kamēr ārsti centās noskaidrot cēloni, zēna stāvoklis pasliktinājās. "Viņam attīstījās hiperparatireoze, un viņi bija ļoti nobažījušies, ka viņa kalcija līmenis asinīs bija tik augsts," teica mamma Karija. "Viņi apsvēra iespēju, ka tas varētu būt smadzeņu audzējs, un mēs jau gatavojāmies tam, ka viņam veiks smadzeņu magnētisko rezonansi (MRI)."
Rū noslēpumainais gadījums tika pārskatīts arī Glāzgovas Karaliskajā bērnu slimnīcā, un nejauša telefona zvana laikā ar vienu no endokrinologiem tika atrasta trūkstošā informācija.
Viņa kolēģis Mančestrā bija jautājis, vai viņi zina par kādu "sliktu" D3 vitamīna partiju. Komandai izdevās salīdzināt pudeli, no kuras zēns katru dienu lietoja pilienus. "Tad arī sapratām, ka viņš faktiski ir saindēts ar šo slikto vitamīnu partiju," teica Karija.
Bojātās partijas tika atsauktas 9. janvārī, taču izrādījās, ka brīdinājums nesasniedza visas vajadzīgās iestādes. Izmeklēšanā arī atklāts, ka Eršīras aptieka, kas izsniedza pilienus, nepamanīja ražotāja atsaukuma e-pastu gandrīz trīs mēnešus pēc tā izsūtīšanas.
"Produkta sastāvā bija aptuveni septiņas reizes vairāk D vitamīna, nekā viņam vajadzēja," teica Edinburgas Universitātes profesors, bijušais MHRA Cilvēku zāļu komisijas priekšsēdētājs Stjuarts Ralstons.
"Savā vairāk nekā 40 gadus ilgajā karjerā es nekad neesmu sastapies ar ko tādu. Viņam bija paredzēts 12 nedēļu kurss. Ja viņš būtu to veicis, tas būtu 3,5 miljoni vienību, un, par laimi, viņš to nedarīja, jo, ja būtu, viņš, bez šaubām, būtu miris."
Ralstons teica, ka, ja papildinājums būtu reglamentēts kā zāles, Rū ģimenes ārsts, iespējams, būtu saņēmis steidzamu brīdinājumu.
MHRA norādīja, ka uztura papildinājumu reglamentēšana ir FSA pārziņā, un viņi strādā, lai nodrošinātu sabiedrības drošību.
Mēnesi pirms Rū uzsāka savu D3 vitamīna pilienu kursu, Kajanam Kānam no Šefīldas tika izrakstīti tie paši vitamīni.
Kajanam, kuram tagad ir 13 gadi, jau bija vairākas sarežģītas medicīniskas problēmas, tostarp hroniska nieru slimība, un astoņu nedēļu D vitamīna kurss, ko viņam izrakstīja ģimenes ārsts, bija saskaņā ar ieteikumiem.
2025. gada februārī Kajans tika uzņemts slimnīcā Šefīldā ar augstu kalcija līmeni un samazinātu nieru funkciju.
Vēstulē viņa mātei Alainai no Šefīldas Bērnu NHS fonda teikts, ka ārsti cīnījās ar viņa kalcija līmeņa kontroli un atklāja, ka viņam bija D vitamīna intoksikācija.
Alaina nebija saglabājusi pudeli ar viņa vitamīna pilieniem, tāpēc precīzā partija nevarēja tikt apstiprināta, bet vēstulē bija norādīts, ka "loģiskākais izskaidrojums" bija paaugstināta D vitamīna uzņemšana.
Arī šoreiz FSA atsaukšanas ziņa nebija nonākusi līdz Alainai, lai gan tā bija nodota slimnīcas ārstiem un vietējām aptiekām. Viņa teica, ka par atsaukšanu uzzinājusi tikai 2025. gada aprīlī.
Kajans piedzīvoja būtisku nieru funkcijas pasliktinājumu, un, lai gan zēns tagad ir nedaudz atveseļojies, nākotnē viņam varētu būt nepieciešama nieru transplantācija. "Kā māte esmu vīlusies," viņa teica. "Es nevaru beigt domāt, ka astoņas nedēļas indēju savu dēlu."