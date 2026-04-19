Vai staigāšana var uzlabot sirdsdarbību? Skaidro kardiologs
Regulāra staigāšana sniedz daudz lielāku labumu veselībai nekā intervālu treniņi, sarežģītas diētas vai epizodiskas rūpes par sevi.
Par to pastāstīja medicīnas zinātņu doktors, Amerikas Kardiologu asociācijas loceklis Abids Huseins.
Zinātniskie pētījumi rāda, ka regulāra staigāšana ir saistīta ar sirds un asinsvadu slimību riska samazināšanu. Bet cik ilgi jāstaigā, lai sākotnēji izjustu pozitīvu ietekmi?
Doktors Huseins izskaidroja, ka staigāšana ir viens no visefektīvākajiem veidiem, kā uzturēt sirdi, jo tā uzlabo asinsriti, cukura līmeni asinīs un asinsspiedienu, nepārslogojot ķermeni. "Tā ir vispieejamākā aktivitāte, kuru var veikt lielākā daļa no mums," viņš uzskata.
Medicīnas zinātņu doktors, kardiologs Džons Kante piebilda, ka, lai sasniegtu labākos rezultātus, staigāšanai jābūt regulārai. Doktors Kante skaidro, ka staigāšana palīdz uzturēt asinsspiedienu veselīgā diapazonā un veicina asinsvadu veselību, samazinot slodzi uz sirdi. "Laika gaitā tas arī stiprina sirds muskuli, ļaujot tai darboties efektīvāk," viņš saka.
Turklāt doktors Kante norāda, ka regulāras pastaigas, kā ir pierādīts, uzlabo holesterīna līmeni, paaugstinot "labā" holesterīna LPLV līmeni un samazinot "sliktā" holesterīna LPNL līmeni. Viņš piebilst, ka tas arī samazina stresa hormonu, piemēram, kortizola, līmeni, kas var veicināt sirds ritma traucējumus.
Attiecībā uz to, cik bieži un cik ilgi vajadzētu staigāt, doktors Kante un doktors Huseins atsaucas uz Amerikas Sirds asociācijas ieteikumiem par fizisko aktivitāti, kuri iesaka vismaz 150 minūtes (2,5 stundas) mērenas intensitātes fiziskās aktivitātes nedēļā. Tas ir aptuveni 20 minūtes pastaigas dienā.
"Staigāšana nav obligāti jābūt ilgai," skaidro doktors Huseins, piebilstot, ka labs mērķis būtu staigāt 30 minūtes lielākajā daļā nedēļas dienu, tempā, kad jūs jūtat vieglu elpas trūkumu, bet joprojām jūtaties ērti.
Doktors Kante piebilst, ka vissvarīgākais ir konsekvence. "Visvairāk svarīgi ir atrast reālistisku un noturīgu dienas kārtību. Doktors Huseins saka, ka lielisks veids, kā integrēt staigāšanu savā ikdienas rutīnā, ir pastaiga pēc vakariņām."
Labi, jūs esat nolēmis regulāri staigāt. Kad tas radīs pamanāmus uzlabojumus sirds veselībā? Abi ārsti saka, ka vairums cilvēku pamanīs atšķirību jau pēc divām līdz trim nedēļām. "Aptuveni divu nedēļu laikā cilvēki, kas regulāri staigā, pamanīs labāku miegu, palielinātu enerģiju un vispārēju uzlabojumu pašsajūtā," saka doktors Kante.