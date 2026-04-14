Neredzamais spēks aiz veselīgas ādas
Domājot par ādas skaistumu, visbiežāk meklējam krēmus, kas izlīdzina grumbiņas. Tomēr arvien vairāk pētījumu apliecina, ka skaista āda veidojas ne tikai no tā, ko uz tās uzklājam. Dermatoloģe un preventīvās medicīnas ārste Dr. med. Jana Janovska stāsta par faktoriem, kas ietekmē ādas veselību.
Ādas veselībā svarīga loma ir barjerfunkcijai, iekaisuma procesiem, imūnsistēmai un zarnu mikrobiotai. Zinātniskie dati apliecina, ka mikrobiota ietekmē ādu caur imūnsistēmas un vielmaiņas mehānismiem. Tātad nozīme ir ne tikai ādas kopšanai, bet arī zarnu barjerai, uztura kvalitātei, šķiedrvielu daudzumam un mikrobiotas daudzveidībai.
Tāpēc svarīgi vērtēt ne tikai ādas stāvokli, vai tā ir sausa, jutīga vai iekaisīga, bet arī organisma signālus – vēdera pūšanos, aizcietējumus, stresu, miega kvalitāti, reakciju uz antibiotiku lietošanu.
Kā darbojas ādas un zarnu ass?
Tā ir divvirzienu sistēma starp zarnām, imūnsistēmu un ādu. Līdzsvarota mikrobiota samazina iekaisumu un stiprina ādas barjeru. Disbiozes gadījumā iekaisuma signāli var nonākt asinīs un ietekmēt ādu.
Savā praksē bieži redzu, ka pacientiem ar akni, atopisko dermatītu, rozāciju vai psoriāzi bieži ir arī gremošanas traucējumi vai iekaisumu veicinoši uztura paradumi, piemēram, pārmērīgs cukura patēriņš. Ne visas ādas slimības sākas zarnās, taču mikrobiota var būt nozīmīgs faktors, kas ietekmē slimības gaitu, paasinājumus un arī ārstēšanas rezultātus.
Vai labās baktērijas ietekmē ādas novecošanas procesus?
Ādas novecošanās nav tikai virspusējs process. Hronisks zema līmeņa iekaisums, ko pētnieki dēvē par inflamm-aging, paātrina kolagēna sadalīšanos un vājina ādas barjeru.1
Pētījumi liecina, ka noteikti labo baktēriju celmi var mazināt šo iekaisumu, tādējādi teorētiski palēninot arī ādas novecošanās procesus.2 Daži celmi, piemēram, Lactobacillus plantarum, klīniskajos pētījumos uzrādījuši spēju uzlabot ādas elastību un mitruma līmeni pēc 8 līdz 12 nedēļu uzņemšanas.3 Citi labo baktēriju celmi var mazināt ūdens zudumu un iekaisumu ādā. Tomēr vienas pašas labās baktērijas nespēj būtiski samazināt grumbas. Tās ir papildu elements slow-aging pieejai un var atbalstīt procesu, taču izšķiroša joprojām ir saules aizsardzība, uzturs, miegs, hormonālais līdzsvars un iekaisuma kontrole.
Kā izvēlēties kvalitatīvas labās baktērijas?
Pirmkārt, uz produkta etiķetes jābūt norādītai ne tikai baktēriju ģintij un sugai, bet arī konkrētajam celmam, piemēram, Lactobacillus gasseri (LGA6369) vai Bifidobacterium lactis (BIO5764).
Otrkārt, būtiski ir skaidri norādīta ieteicamā diennakts deva, uzglabāšanas nosacījumi un zinātniskais pamatojums.
Treškārt, svarīgi, lai norādītais baktēriju daudzums pēc iespējas mazāk mainītos no produkta ražošanas brīža līdz derīguma termiņa beigām.
Uz šiem kritērijiem norāda arī Starptautiskā zinātniskā organizācija International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics. 4 Nozīme ir arī iepakojumam, jo mitrums, temperatūra un skābeklis ietekmē produkta stabilitāti. Tāpēc blisteriepakojums, kurā katra kapsula ir atsevišķi noslēgta, ir priekšrocība.5
Vai saviem pacientiem iesakāt lietot labās baktērijas?
Jā. Visbiežāk tās apsveru antibiotiku terapijas laikā vai uzreiz pēc tās, jo daļai pacientu noteikti celmi var samazināt antibiotiku izraisītas caurejas risku, īpaši, ja lietošanu sāk pirmajās 48 stundās pēc antibiotiku kursa sākuma. Šajā ziņā labi sevi pierādījusi rauga sēnīte Saccharomyces boulardii, kas ir LYLBIOTIC sastāvā.
Iesaku arī pacientiem ar funkcionāliem gremošanas traucējumiem, piemēram, vēdera pūšanos vai lēnāku zarnu darbību, pēc zarnu infekcijām vai ilgstoša stresa periodiem, kā arī gadījumos, kad ir ādas problēmas, atkārtota vagināla piena sēnīte, paaugstināts holesterīna līmenis vai sūdzības par glikozes toleranci, īpaši, ja vienlaikus ir arī kuņģa un zarnu trakta traucējumu simptomi. Vienmēr gan uzsveru, ka labās baktērijas neaizstāj diagnostiku, sabalansētu uzturu un pamata terapiju.
Kāpēc LYLBIOTIC?
Šo labo baktēriju kompleksu oficiāli atzinusi Latvijā vadošā profesionālā organizācija gremošanas veselības jomā – Gremošanas Slimību biedrība. LYLBIOTIC formulā ir apvienotas plaši pētītas baktēriju ģintis, kā arī iekļauta rauga sēnīte Saccharomyces boulardii.
Papildus pievienota prebiotika – inulīns – un kapsulām tiek izmantots DRcaps® apvalks, kas aizsargā baktērijas no kuņģa skābes iedarbības, garantējot dzīvotspēju un ļaujot tām aktivizēties tikai pēc nokļūšanas zarnās.
Svarīgi arī tas, ka produkta aprakstā ir skaidri norādīts sastāvs – vienā kapsulā ir 34 miljardi baktēriju, 9 sugas –, ieteicamā diennakts deva – 1 kapsula – un uzglabāšanas nosacījumi, kas no praktiskā viedokļa pacientiem ir būtiski. LYLBIOTIC kapsulas apvalks un baktēriju liofilizācijas tehnoloģija nodrošina iespēju šīs labās baktērijas uzglabāt istabas temperatūrā un ērti paņemt līdzi, dodoties ikdienas gaitās.
Vienlaikus kā praktizējoša ārste vienmēr uzsveru, ka labo baktēriju izvēlei jābūt individuālai un balstītai iedarbības pierādījumos.
Manā skatījumā LYLBIOTIC apvieno vairākus kvalitātes elementus, kas ir loģiski no klīniskā viedokļa un ērti pacientam.
