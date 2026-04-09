12. Baltijas Endokrinologu kongresā Rīgā uzklausīs pasaules mēroga ekspertus un attīstīs tīklošanos
No 2026. gada 16. aprīļa līdz 18. aprīlim Rīgā, viesnīcā “Radisson Blu Hotel & Spa, Daugava Riga” norisināsies nozīmīgākais notikums Baltijas endokrinoloģijā – 12. Baltijas Endokrinologu kongress, kurā pulcēsies nozares eksperti, ārsti un pētnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un citām valstīm, lai stiprinātu kopīgu nozares redzējumu, aktualizētu mūsdienīgas ārstēšanas pieejas un dalītos pieredzē.
Šī gada kongresa programma veltīta reproduktīvajai endokrinoloģijai un pārejai no bērnu uz pieaugušo aprūpi, vienlaikus radot telpu Baltijas mēroga diskusijām un kopīgu klīnisko rekomendāciju attīstībai. Trīs dienu laikā dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar jaunākajiem nozares sasniegumiem Baltijas reģionā, piedalīties dzīvās diskusijās un pieredzes apmaiņā, gūt iedvesmu lekcijās no pasaules līmeņa ekspertiem, kā arī iepazīt nozīmīgākos klīniskos gadījumus un aktuālos pētījumus endokrinoloģijā.
“Šogad uzsvars ir uz tīklošanos Baltijas mērogā gan diagnostikā, gan zinātnē, gan kopīgu risinājumu izstrādē. Programmas īpašo vērtību veido arī augsta līmeņa starptautiskie lektori. Kongresā piedalīsies Eiropas Androloģijas asociācijas presidents, profesors Hermanis Bēre (Hermann Behre) no Vācijas, kā arī profesors Henriks Grops (Henrik Groop) no Somijas, kurš ir vadošais eksperts diabētiskās nefropātijas un tās ārstēšanas stratēģiju jomā, bet tātad lielākais uzsvars likts uz Baltijas mēroga sadarbību un kopīgiem risinājumiem,” pauž Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Endokrinoloģijas nodaļas vadītāja, Rīgas Stradiņa universitātes profesore Ilze Konrāde, kura ir 12. Baltijas Endokrinologu kongresa organizācijas komitejas vadītāja.
Viņa informē, ka viena no centrālajām tēmām kongresā būs reproduktīvā endokrinoloģija, īpašu uzmanību pievēršot vīriešu veselībai, kur tiks skarti jautājumi no vides piesārņojuma līdz konkrētai diagnostikai un risinājumiem ārstēšanā, kur standarti mainās ļoti strauji.
“Patlaban aktuāla visā pasaulē ir aptaukošanās, un mēs runāsim arī par jaunajām Eiropas vadlīnijām un iespējām, risinājumiem, tāpat vesela diena mums ir veltīta tēmām, kuras ir aktuālas Baltijas endokrinoloģiskajā zinātnē, piemēram, neiroendokrīniem audzējiem, 2. tipa cukura diabēta aprūpei, feohromocitomai un citām tēmām. Starp tām ir jautājumi, kuri ir aktuāli ne tikai endokrinologiem, bet arī plašākam ārstu lokam ikdienas praksē,” skaidro Ilze Konrāde.
Dalībnieki (pamatā veselības aprūpes speciālisti) aicināti reģistrēties līdz 12. aprīlim. Dalības maksa ietver piekļuvi visām zinātniskajām sesijām, kafijas pauzēm, pusdienām un sociālajiem pasākumiem. Tāpat kongresa dalībnieki par dalību saņems sertifikātu ar tālākizglītības kredītpunktiem (CME/TIP), kas tiek piešķirti atbilstoši apmeklētajam kongresa dienu skaitam. Par visām trim kongresa dienām tiek piešķirti 22 TIP.
12. Baltijas Endokrinologu kongresu organizē Latvijas Endokrinologu asociācija. Kongresu atbalsta “Eli Lilly (Suisse) S.A.” pārstāvniecība Latvijā, “AstraZeneca Latvija”, “Novo Nordisk Latvia”, “Boehringer Ingelheim” Latvijas filiāle, “Berlin-Chemie / Menarini Baltic”, “Sandoz”.
Saite dalības reģistrācijai: https://www.mittoevents.com/12th-baltic-congress-of-endocrinology/register