Masalas turpina izplatīties: aicina pārbaudīt bērnu vakcinācijas statusu
Latvijā turpinās masalu izplatīšanās – līdz 2026. gada 7. aprīlim reģistrēti jau 42 saslimušie. Mediķi brīdina - ja parādās masalām raksturīgas slimības pazīmes (paaugstināta ķermeņa temperatūra, iesnas, klepus, acu apsārtums un vēlāk sarkani plankumaini izsitumi uz ādas) ir jāpaliek mājās un jāzvana ģimenes ārstam.
Saslimšanas gadījumi konstatēti dažādās vecuma grupās, tostarp 29 bērniem, no kuriem neviens nebija vakcinēts pret masalām.
Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) ir vērsies pie ģimenes ārstiem, nosūtot ģimenes ārstu asociācijām detalizētu informāciju par vakcinācijas aptveri pret masalām, aicinot aktīvi uzrunāt nevakcinētos pacientus.
Padziļinātas E‑veselības sistēmā reģistrēto vakcinācijas datu analīzes rezultātā SPKC konstatēja nepietiekamu vakcinācijas aptveri.
Analizētajās vecuma grupās (16–36 mēneši, 8–9 gadi) reģistrēti 50 645 bērni, no kuriem tikai aptuveni 85% ir vakcinēti atbilstoši vakcinācijas kalendāram, savukārt 16–24 mēnešu vecumā nevakcinēti ir 15,4% bērnu, 25–36 mēnešu vecumā (3 gadi) – 10,1%, bet 8-9 gadu vecumā revakcināciju pret masalām nav saņēmusi pat 17,8% bērnu. Tas nozīmē, ka katrs desmitais trīs gadus vecs bērns nav aizsargāts pret masalām un gandrīz katram piektajam 8–9 gadus vecajām bērnam arī nav nepieciešamās aizsardzības.
Reģionālā analīze rāda, ka vakcinācijas aptvere būtiski atšķiras: visaugstākā tā ir Zemgales reģionā (90,1 %), viszemākā – Rīgas reģionā (82,7 %). Kopējā vakcinācijas aptvere pret masalām valstī nesasniedz 95 % līmeni, kas ir nepieciešams kolektīvās imunitātes nodrošināšanai un masalu izplatības un uzliesmojumu novēršanai, līdz ar to turpmākais infekcijas izplatības risks neimūno personu vidū Latvijā ir augsts.
SPKC atgādina, ka masalas nav viegla bērnu slimība. Pret masalām neimūnas personas var saslimst jebkurā vecumā un slimība var izraisīt nopietnas komplikācijas, tostarp vidusauss iekaisumu (otītu), ilgstošu caureju, pneimoniju jeb plaušu karsoni, encefalītu (smadzeņu iekaisumu). Vislielākais smagas slimības norises risks ir bērniem līdz 5 gadu vecumam, pieaugušajiem virs 20 gadiem, grūtniecēm, cilvēkiem ar imūnsupresiju (HIV infekciju, leikēmiju u.c.).
Masalu vīruss viegli izplatās pa gaisu, līdz ar to inficēšanās iespējama ne tikai tiešā kontaktā ar slimnieku, bet arī uzturoties telpās, kur inficētā persona atradusies.
Masalas ir vakcīnregulējama infekcija, un efektīvākais veids, kā sevi un citus pasargāt no saslimšanas, ir vakcinācija. Vakcinācijas rezultātā saslimstība ar masalām Latvijā ir samazinājusies vairāk nekā par 99,9 % salīdzinājumā ar periodu pirms vakcinācijas uzsākšanas 1968. gadā. Atšķirībā no daudzām citām Eiropas valstīm, Latvija ilgus gadus nebija piedzīvojusi lielus masalu uzliesmojumus. Laika periodā no 2019. līdz 2025. gadam Latvijā tika reģistrēti tikai divi ievesti masalu gadījumi, un vīruss tālāk neizplatījās.
Tā kā vakcinācija ir vienīgais efektīvais veids, kā aizsargāties no masalām, SPKC aicina iedzīvotājus pārbaudīt savu bērnu vakcinācijas statusu. Ja neesat pārliecināts par bērna vakcinācijas statusu, SPKC aicina sazināties ar savu ģimenes ārstu.
Ja parādās masalām raksturīgas slimības pazīmes – paaugstināta ķermeņa temperatūra, iesnas, klepus, acu apsārtums un vēlāk sarkani plankumaini izsitumi uz ādas – jāpaliek mājās, jāzvana ģimenes ārstam.