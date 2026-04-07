Biedrība "Skalbes": seksuāla vardarbība turpina dzīvot arī ķermeņa atmiņā
Seksuālā vardarbība var ietekmēt cilvēku daudz plašāk, nekā sākumā šķiet. Sekas var parādīties ne tikai emocijās un atmiņās, bet arī tajā, kā cilvēks jūtas savā ķermenī, raksta biedrība "Skalbes" savā Facebook lapā.
Pēc traumatiska pārdzīvojuma ķermenis var ilgstoši palikt paaugstinātā spriedzes stāvoklī. Tas var izpausties kā pastāvīga trauksme, saspringums, grūtības atslābināties vai miega traucējumi. Dažkārt cilvēks var piedzīvot arī spēcīgas reakcijas uz noteiktiem atgādinājumiem, kas neapzināti atgādina par piedzīvoto.
Daudzi cilvēki pēc vardarbības piedzīvo arī bailes no pieskārieniem, tuvības vai intimitātes. Var parādīties sajūta, ka ķermenis vairs nepieder pašam, vai ka tajā nav droši atrasties.
Svarīgi atcerēties, ka šādas reakcijas nav vājuma pazīme.
Ar laiku un ar atbalstu cilvēks var pakāpeniski atgūt drošības sajūtu savā ķermenī. Saruna ar uzticamu cilvēku vai speciālistu var palīdzēt labāk saprast savas reakcijas un soli pa solim virzīties uz atveseļošanos.
Ja emocijas pārņem tik ļoti, ka ir grūti darīt ikdienas lietas – piezvani un ļauj kādam Tevi uzklausīt:
- Diennakts vienotais krīzes tālrunis: 116123
- Diennakts krīzes tālrunis: 67222922 | 27722292
- Atbalsta tālrunis noziegumos cietušajiem: 116006 (no plkst. 12.00-22.00)
Biedrība “Skalbes” turpina darbu pie īpašas psiholoģiskā atbalsta grupas programmas izstrādes personām, kuras cietušas no seksuālās vardarbības. Šobrīd atbalsta grupā tiek īstenota jaunā atbalsta programma. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Labklājības ministriju. Projekta mērķis ir radīt drošu vidi, kur cilvēki var dalīties pieredzē, saņemt profesionālu palīdzību un kopā meklēt ceļu, kā pārvarēt seksuālās vardarbības sekas.
Projekta ietvaros:
- Ir izstrādāta psiholoģiskā atbalsta grupas programma personām, kas cietušas no seksuālās vardarbības.
- Tiek īstenots pilotprojekts grupas darbībā.
- Pilotprojekta ietvaros tiek nodrošināts 13 atbalsta nodarbību cikls 10 cilvēku grupai.
Projekts tiek finansēts ar Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) atbalstu, kura finansējums ir 35’105 EUR, kā arī no valsts budžeta līdzekļiem – 6195 EUR. Kopējās projekta izmaksas ir 41’300 EUR.