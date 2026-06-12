Aizsaulē devusies keramiķe Brigita Šmēdiņa
8. jūnijā 85 gadu vecumā aizsaulē devusies keramiķe Brigita Šmēdiņa. Par to pavēstījusi Latvijas Mākslinieku savienība.
Atvadīšanās no keramiķes Brigitas Šmēdiņas notiks 12. jūnijā plkst. 12.00 mākslinieces darbnīcā Kalnciema ceļā 116, Jelgavā. Apbedīšanas ceremonija norisināsies Rubas kapos Saldus novada Rubas pagastā.
Brigita Šmēdiņa savā daiļradē attīstījusi virpotās lietišķās keramikas formveidi, apvienojot latviešu podniecības tradīcijas, amatnieciski tehnisko precizitāti un estētisko atturību, piemēram, zemes toņu un dabisku glazūru izmantojumā. Viņas darbi galvenokārt ir ikdienā lietojami trauki – podi, bļodas, krūzes, vāzes un servēšanas trauki, kas izceļas ar pārdomātām proporcijām un praktisku funkcionalitāti, keramiķei veltītajā nekrologā vēsta Latvijas Mākslinieku savienība.
Brigita Šmēdiņa (Koškina) no 1968.gada mācījusies bij. Reņģes pamatskolā un no 1955.-1960.gadam Jelgavas 2.vidusskolā. Brigita Šmēdiņa no 1960.gada turpinājusi mācības Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas Keramikas nodaļā (RLMV, tag. MIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas Produktu izstrādājumu izglītības programma). RLMV pedagogi tolaik bija: keramiķi – Milda Brutāne (1903-1979; RLMV Keramikas nodaļas pedagoģe, vadītāja 1942-1965), Ausma Žūriņa (1926-2023; RLMV Keramikas nodaļas pedagoģe 1954-1989), Rita Einberga (1921-1979; RLMV Keramikas nodaļas pedagoģe 1948-1971), Mintauts Kārlis Lācis (1931-2024; RLMV Keramikas nodaļas pedagogs 1956-1962), tekstilmākslinieks, keramiķis Rūdolfs Heimrāts (1926-1992; RLMV pedagogs 1948-1961), arhitekts un keramiķis Pēteris Martinsons (1931-2013; RLMV pedagogs 1962-1971), gleznotāji – scenogrāfs Imants Žūriņš (1923-2014; RLMV direktors 1959-1985), Imants Vecozols (RLMV gleznošanas un kompozīcijas pedagogs 1960-1967), Ģertrūde Zeile (RLMV zīmēšanas un gleznošanas pedagoģe 1974-1978), Eduards Grūbe (1935-2022; RLMV pedagogs 1960-1971), Andrejs Rozenbergs (1937- 2017; RLMV pedagogs 1961-1969), Jānis Ērglis (1891-1964; RLMV mācību pārzinis 1944-1947, 1953-1959, direktors 1947-1953, zīmēšanas pedagogs no 1959), Eduards Jurķelis (1910-1978; RLMV gleznošanas pedagogs 1945-1977), Kārlis Sūniņš (1907-1979; RLMV kompozīcijas pedagogs 1944-1967), Vitālijs Karkunovs (1925-2006; RLMV zīmēšanas pedagogs 1954-2005). tēlnieces Līze Dzeguze (1908-1992; RLMV veidošanas pedagoģe 1946-1962), Ella Leimane (1910-2004; RLMV pedagoģe 1948-1965) u.c.
Brigita Šmēdiņa beidza RLMV Keramikas nodaļu ar diplomdarbu “Saimniecības trauki lauku apstākļiem”, vadītāja Milda Brutāne.
Līdzās Brigitai Šmēdiņai RLMV Keramikas nodaļu absolvēja Ritma Lagzdiņa-Zikmane ar diplomdarbu “Trīs bērnu servīzes”.
Pēc RLMV beigšanas Brigita Šmēdiņa strādājusi par keramiķi virpotāju bij. ražošanas apvienības “Latvijas keramika” Jelgavas iecirknī (LK) no 1964.–1968. gadam. LK tolaik darbojušies: Skaidrīte Cihovska (1937-2023; LK Jelgavas ceha galvenā māksliniece 1963-1966), Georgs Svikulis (1942-2012; LK galvenais mākslinieks 1970–1999), Andrejs Strods (LK galvenā tehnologa vietnieks), Georgijs Vorobjovs (LK Jelgavas iecirkņa keramikas ceha priekšnieks). LK trauku produkciju realizēja: Gunta Losberga (LK Jelgavas iecirkņa lējēju ceha brigadiere no 1963 -1977), Egons Šmēdiņš (1926-2007; LK Jelgavas iecirkņa ģipša formu modelētājs, keramiķis-virpotājs, laboratorijas vadītājs, LK galvenais mākslinieks 1952-1967) u.c.
LK Eksperimentālā laboratorijā (LKEL) darbojušies: Vija Kaniņa (LK EL Jelgavas iecirkņa vadītāja), Romants Smilga, Valda Semane (LK EL Jelgavas iecirkņa grupas māksliniece 1963-1998), Undīne Stepka (LKEL Jelgavas iecirkņa keramiķe 1965-1999), Merceda Briede (1928-1998; LK Jelgavas iecirkņa keramiķe no 1953), Augusts Blūms (1909-2018; LK Jelgavas iecirkņa keramiķis no 1936), Gunta Zemīte, Vaira Andersone (LK keramiķe no 1980), Sarmīte Zutere (LK EL grupas Jelgavas iecirkņa māksliniece 1965–1993, LLMV 1950), Aleksandrs Djačenko (1949-2021; LK Jelgavas iecirkņa keramiķis-virpotājs 1966-1972, LKEL mākslinieks konstruktors 1972–1984), keramiķe Inta Lindemane (LK Jelgavas iecirkņa keramiķe 1964 -1965) u.c.
Brigita Šmēdiņa no 1968.gada strādāja LPSR Mākslas fonda kombināta “Māksla” Tautas daiļamata iecirknī.
Brigita Šmēdiņa sākotnēji piedalījusies Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja (ĢEJVMM) Tautas lietišķās mākslas studijas “Atspole” izstādēs, vadītāja Ilga Madre (1921-2002). TLMS “Atspole” darbojušies: Andris Opmanis, Egons Šmēdiņš, Valda Semane, Zane Kraukle, Rasma Blūma.
Māksliniece piedalījusies izstādēs: Jelgavas mākslinieku Lietišķās mākslas izstāde (1965, ĢEJVMM), Republikas lietišķās mākslas izstāde veltīta Padomju Latvijas 25. gadadienai (1965, bij. Valsts Tēlotājas mākslas muzejs, AMM, LMMIAM, tag. LNMM, rīkoja E. Melngaiļa Tautas mākslas nama lietišķās un tēlotājas mākslas sektors (vadītājs mākslinieks A. Kalniņš, metodiķe A. Kargāne)), Republikas 6.Jauno mākslinieku izstāde (1966, “Mākslinieku nams”), Jelgavas novada lietišķās mākslas izstāde (1966, Šauļi, Lietuva), Jelgavas novada lietišķās mākslas un gleznu izstāde (1967, ĢEJVMM), Jelgavas novada lietišķās mākslas izstāde (1967, Šauļi, Lietuva), Jelgavas pilsētas lietišķās mākslas izstāde (1967, ĢEJVMM), Republikas dekoratīvas un lietišķās mākslas izstāde LOSR-50 (1967, LPSR Aizrobežu mākslas muzejā Pionieru laukuma 3, AMM, LNMM), Republikas Tautas lietišķās mākslas izstāde (1967, MF kombināta “Māksla” salons, Vaļņu iela, Rīga), Vissavienības “LOSR 50” tautas mākslas izstāde (1967, Maskava, Krievija), Vissavienības “PSRS 50” tautas mākslas izstāde (1968, Maskava, Krievija), Jelgavas Tautas lietišķās mākslas studijas “Atspole” atskaites izstāde (1968, ĢEJVMM), Tautas lietišķās mākslas studijas “Atspole” izstāde (1968, Kuldīgas novadpētniecības muzejs), Tautas lietišķās mākslas studijas “Atspole” izstāde (1968, Ventspils), Tautas lietišķās mākslas studijas “Atspole” izstāde (1968, Talsu novadpētniecības un mākslas muzejs), Lietišķās mākslas izstāde-gadatirgus (1968, Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs), Tautas lietišķās mākslas studijas “Atspole” izstāde (1969, Šauļi, Lietuva), Tautas lietišķās mākslas studijas “Atspole” izstāde (1969, Liepājas novadpētniecības un mākslas muzejs), Vissavienības tautas lietišķās mākslas izstāde “V.Ļeņinam - 100” (1970, Maskava, Krievija), Latvijas PSR mēbeļu izstāde (1970, bij. TSSI Kultūras un atpūtas parks, tag. Mežaparka Lielā estrāde, Rīga), Republikas Tautas mākslas izstāde (1970, Mežaparks), Lietišķās mākslas izstāde-gadatirgus (1970, Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs), 1.Dārza keramikas izstāde (1969, 1970, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, Doma krusteja), Republikas Tautas mākslas izstāde (1971, Mežaparks), LMS Jelgavas organizācijas biedru darbu rudens izstāde (1971, ĢEJVMM, piedalījās Mirdza Dreimane, Kaiva Elliņa, Hilda Podrezova, Undīne Stepka, Brigita Šmēdiņa, Sarmīte Zutere u.c.), Tautas lietišķās mākslas studijas “Atspole” izstāde (1971, Šauļi, Lietuva), Baltijas republiku mēbeļu izstāde (1971, Tallina, Igaunija), Tautas lietišķās mākslas studijas “Atspole” izstāde (1971, Brocēni), LMS Jelgavas organizācijas biedru darbu rudens izstāde “LOSR-60” (1977, ĢEJVMM), Tautas lietišķās mākslas studijas “Atspole” izstāde (1979, bij. Rīgas Pionieru pils), LMS Jelgavas mākslinieku organizācijas “Mākslas dienas” 10.gadu jubilejas tēlotājas un lietišķās mākslas izstāde veltīta V.Ļeņinam – 110 (1980, ĢEJVMM), LMS Jelgavas mākslinieku organizācijas 10.gadu jubilejas tēlotājas un lietišķās mākslas izstāde (1980, AMM), “Keramikas un ziedu kompozīciju izstāde” (1982, bij. Latvijas PSR Dabas muzejs, tag. Latvijas Nacionālais dabas muzejs, piedalījās Brigita un Egons Šmēdiņi, Veronika Fedūkoviča, Valdis Dubovskis, G.Jukumnieks), LMS Jelgavas organizācijas biedru Tēlotājas mākslas darbu “Mākslas dienas. Daba. Vide. Cilvēks” izstāde (1984, Jelgavas mūzikas vidusskolā), Tautas daiļamatnieku un suvenīru ražošanas apvienības “Daiļrade” Jelgavas iecirkņa meistaru darbu izstāde (1985, Jelgavas kultūras nama izstāžu zāle), Jelgavas organizācijas 15 gadu jubilejas izstāde (1986, ĢEJVMM), “LMS Jelgavas nodaļas 30. gadu jubilejas biedru darbu izstāde” (2000, LMS galerija).
Brigita Šmēdiņa rīkojusi personālizstādes un nelielas grupu izstādes: “Brigita Šmēdiņa, Ilga Madre. Darbu izstāde” (1971, ĢEJVMM), “Brigita Šmēdiņa, Ilga Madre. Darbu izstāde” (1972, Ventspils vēstures muzejs), “Brigitas un Egona Šmēdiņu personālizstāde (1976, ĢEJVMM), “Mākslas dienas. Brigita un Egons Šmēdiņi, Elita Pureniņa, Rolands Beitners. Darbu izstāde” (1977, Kultūras nams “Līvberze”), “Brigitas un Egona Šmēdiņu personālizstāde (1977, ĢEJVMM), Mākslas dienu atvērto durvju diena Brigitas un Egona Šmēdiņu darbnīcā (1978, Kalnciema ceļš 116, Jelgava), “Brigitas Šmēdiņas darbu izstāde. Mākslas dienas” (1986, Dobele), “Mākslinieku Brigitas un Egona Šmēdiņu izstāde. Keramika un ziedi, Mākslas dienas” (1987, Ziedu salons, Jelgava), “Brigitas Šmēdiņas darbu izstāde. Podi” (2021, GEJVMM).
Brigita Šmēdiņa 2022.gadā saņēmusi Jelgavas valstspilsētas apbalvojumu “Goda zīme” par aktīvu radošo darbību un Jelgavas vārda popularizēšanu.
Brigita Šmēdiņa bija LMS biedre no 1971.gada un uzņemta ar tēlnieces Rasas Kalniņas-Grīnbergas, keramiķu Mildas Brutānes un Skaidrītes Cihovskas rekomendācijām, LPSR Mākslas fonda kombināta “Māksla” direktora A.Paiča parakstītu raksturojumu, LMS Jelgavas organizācijas priekšsēdētāja, gleznotāja Gunta Strupuļa (1933-1974) parakstītu ieteikumu un LMS valdes priekšsēdētāja, gleznotāja Edgara Iltnera (1925-1983) parakstītu lēmumu. Lēmumu pamatoja pozitīvs LMS valdes balsojums.
Brigitas Šmēdiņas darbi atrodas Latvijas Mākslinieku savienības muzejā, Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā, Ziedoņa muzejā, Latvijas Etnogrāfijas brīvdabas muzejā u.c.