Bezcukura dzērieni: veselīgāka izvēle vai tikai cita veida kaitējums?
Pēdējos gados “zero sugar” jeb bezcukura dzērieni kļuvuši īpaši populāri. Veikalu plauktos redzamas arvien jaunas kolas, enerģijas dzērienu un limonāžu versijas ar uzrakstiem “Zero”, “No Sugar” vai “Sugar Free”. Daudzi tos izvēlas cerībā samazināt cukura patēriņu un dzīvot veselīgāk, taču speciālistu vidū joprojām notiek diskusijas - vai šie dzērieni tiešām ir labāki par parastajiem?
Kā raksta ārvalstu mediji, parastajos saldinātajos dzērienos bieži ir ļoti liels cukura daudzums. Vienā pudelē var būt pat vairākas tējkarotes cukura, kas ilgtermiņā palielina aptaukošanās, diabēta un sirds slimību risku. Tieši tāpēc dzērieni bez cukura daudziem šķiet loģiska alternatīva.
Tomēr cukura vietā šajos dzērienos tiek izmantoti mākslīgie saldinātāji, piemēram, aspartāms, sukraloze vai acesulfāms K. Lai gan Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde un citi regulatorie dienesti apstiprina, ka atļautajos daudzumos tie tiek uzskatīti par drošiem, sabiedrībā joprojām pastāv bažas par to iespējamo ietekmi uz veselību.
Daži pētījumi liecina, ka regulāra mākslīgo saldinātāju lietošana var ietekmēt zarnu mikrofloru, apetīti vai vēlmi pēc saldumiem. Citi eksperti uzsver, ka pierādījumi vēl nav pietiekami, lai apgalvotu, ka “zero sugar” dzērieni ir kaitīgāki par parastajiem saldinātajiem dzērieniem.
Uztura speciālisti norāda - galvenā problēma bieži nav tikai cukurs vai saldinātāji, bet gan pārmērīgs saldināto dzērienu patēriņš kopumā. Visveselīgākā izvēle joprojām ir ūdens, bet “zero sugar” dzērieni var būt labāka alternatīva cilvēkiem, kuri cenšas samazināt cukura daudzumu uzturā.
Speciālisti iesaka nepārspīlēt ne ar vienu no variantiem un kritiski izvērtēt reklāmas saukļus uz iepakojuma. Uzraksts “bez cukura” automātiski nenozīmē, ka produkts ir veselīgs.