Liepājas Reģionālās slimnīcas speciāliste Ingrīda Kalna ieguvusi "Gada māsas palīgs 2025" balvu
Latvijas Ārstu biedrības rīkotajā svinīgajā ceremonijā (26. 03. 2026.) “Gada balva medicīnā 2025” par “Gada māsas palīgu 2025” tika godināta Liepājas Reģionālās slimnīcas Jaundzimušo patoloģijas un intensīvās terapijas nodaļas māsas palīdze Ingrīda Kalna. Šis apbalvojums ir nozīmīgs novērtējums vairāk nekā trīsdesmit gadu ilgam profesionālam darbam, rūpēm par pašiem mazākajiem pacientiem un nesavtīgai attieksmei pret savu darbu.
Ingrīda Kalna Liepājas Reģionālās slimnīcas Jaundzimušo patoloģijas un intensīvās terapijas nodaļā strādā jau vairāk nekā trīsdesmit gadus. Kolēģi un balsotāji uzsver, ka viņas profesionālā pieredze, mierīgais līdzsvars un pārliecinošā rīcība sarežģītās situācijās sniedz drošības sajūtu ikvienam, kas ienāk nodaļā. Kā māsas palīgs viņa izceļas ar īpašu precizitāti higiēnas un aprūpes procedūrās, spēju ātri reaģēt uz izmaiņām jaundzimušo stāvoklī, kā arī prasmēm sagatavot un uzturēt aprīkojumu un vidi drošu un piemērotu vismazākajiem pacientiem. Viņas profesionālā pieeja ir bijusi nenovērtējama gan intensīvās aprūpes situācijās, gan ikdienas darbā, kur īpaši svarīga ir pacietība, uzmanība un neatlaidība.
Saņemot apbalvojumu, Ingrīda Kalna atzina, ka šis novērtējums viņai nozīmē ļoti daudz.
“Man šī balva nozīmē ļoti daudz, jo strādāt ar mazuļiem un viņu vecākiem – tas nav tikai darbs. Šī ir profesija, kurā es varu dot vecākiem gan padomu, gan atbalstīt viņus, kā aprūpēt mazuli, jo mazs bērniņš ir atkarīgs no saviem vecākiem. Paldies maniem kolēģiem – manai ģimenei, jo kolēģi jau arī ir kā ģimene. Ikdienas darbā mēs esam kopā. Un paldies mazuļu vecākiem par uzticēšanos. Tas man ir lielākais novērtējums. Šī balva nav tikai man – tā ir visiem mums, kas ar sirdi strādā medicīnā katru dienu.”
Ingrīdas profesionalitāti un cilvēcību īpaši novērtē arī kolēģi. Jaundzimušo patoloģijas un intensīvās terapijas nodaļas virsmāsa Liene Laukagale stāsta, ka viņu profesionālais ceļš nodaļā ir cieši saistīts jau daudzus gadus. “Ar Ingrīdu es strādāju kopā no brīža, kad pati sāku strādāt kā jauna māsa. Ingrīda jau tad strādāja kā māsas palīdze. Ingrīda ir cilvēks savā vietā, savā amatā, un es lepojos ar to, ka strādāju kopā ar viņu. Ja viņa ko dara, tad dara to no sirds. Viņai ir raksturīga precizitāte un noteikta kārtība visā, ko viņa dara. Viņa ir sirsnīga un ļoti atsaucīga, bet vienlaikus viņas rīcība vienmēr ir profesionāla – uz to es paļaujos.”
Savukārt nodaļas virsārste Inese Medvecka uzsver Ingrīdas nozīmīgo lomu nodaļas komandā. “Ingrīda ir neaizstājama darbiniece. Mēs kopā strādājam kopš brīža, kad Liepājas slimnīcā tika izveidots perinatālais centrs. Šo gadu laikā viņa ir ļoti augusi un pilnveidojusi savas profesionālās iemaņas. Ingrīdas attieksmi pret darbu un vecākiem nevar izveidot mākslīgi – tas ir pašā cilvēkā. Viņa ir gatava dažādās situācijās izdarīt visu maksimāli labāko, ko tajā brīdī var. Kad redzam, ka Ingrīda ir darbā, mūs pārņem miers, jo jebkurā situācijā tās būs rokas, uz kurām var paļauties.”
Latvijas Ārstu biedrības rīkotā “Gada balva medicīnā 2025” svinīgā ceremonija šogad notika jau 16. reizi. Pasākumu organizē Latvijas Ārstu biedrība sadarbībā ar Latvijas Jauno ārstu asociāciju un Latvijas Māsu asociāciju, kā arī Latvijas Universitāti un Rīgas Stradiņa universitāti, godinot mediķus, kuru darbs un profesionalitāte ir īpaši novērtēta gan pacientu, gan kolēģu vidū.
Liepājas Reģionālā slimnīca sirsnīgi sveic Ingrīdu Kalnu ar pelnīto apbalvojumu un pateicas par ilggadējo darbu, profesionalitāti un sirds siltumu, ko viņa ik dienu sniedz saviem pacientiem un kolēģiem.
Paldies ikvienam medicīnas darbiniekam, kurš ar atbildību, rūpēm un sirdi strādā medicīnā, palīdzot cilvēkiem brīžos, kad tas ir visvairāk nepieciešams.