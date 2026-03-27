Šodien 07:22
Latvijā parādījusies cita kārtība, kā tikt pie psihiatra
Latvijā ieviests jauns digitāls rīks "Palīdzības anketa", kas ļauj akūtajiem pacientiem ātrāk saņemt psihiatra palīdzību, ņemot vērā viņu stāvokļa smagumu un riska līmeni.
Jautājumi anketā pielāgoti individuālām atbildēm, ļaujot īsā laikā iegūt klīniski nozīmīgu informāciju par pacienta pašsajūtu, simptomiem, riska faktoriem un sociālo situāciju. Anketas aizpildīšana parasti aizņem 10–15 minūtes. Digitālais rīks analizē sniegto informāciju un nosaka prioritātes līmeni, kas palīdz ārstniecības personām pieņemt pamatotus lēmumus par pieraksta steidzamību. "Palīdzības anketa" ir brīvi pieejama piecu Latvijas psihiatrisko slimnīcu – Nacionālā psihiskās veselības centra, Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas, slimnīcas “Ģintermuiža”, Daugavpils psihoneiroloģiskās slimnīcas un Piejūras slimnīcas – tīmekļvietnēs, un to persona var aizpildīt sev ērtā laikā un vietā. To atradīsi slimnīcu mājaslapās.