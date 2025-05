Sociālo pakalpojumu trūkuma dēļ tiek noslogots psihiatriskais stacionārs

Neskatoties uz to, ka tiesu narkoloģiskās un ķīmiski-toksikoloģiskās ekspertīzes NPVC nodrošina tai deleģētā valsts pārvaldes uzdevumā, vēl arvien nav atrisināts jautājums par ekspertu atzinumu apmaksu no valsts budžeta līdzekļiem vai pastarpināti - no ekspertīzes noteicēja līdzekļiem - valsts policijai, prokuratūrai, tiesu administrācijai piešķirtajiem budžeta līdzekļiem. Tāpēc NPVC cieš papildus slogu, lai nodrošinātu šo ekspertīžu izpildes finansēšanu no veselības aprūpes pakalpojumiem atvēlētā budžeta jau tā ierobežota nozares finansējuma apstākļos, minēts ziņojumā.