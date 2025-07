Kāpēc tu vairs nespēj izjust prieku? Skaidro psihiatre

Viņas darbi, tostarp jaunā grāmata “High Functioning: Overcome Your Hidden Depression and Reclaim Your Joy” (“Augsti funkcionējošs: pārvari savu slēpto depresiju un atgūsti prieku”), ir guvuši plašu ievērību, pateicoties inovatīvai pieejai augsti funkcionējošas depresijas fenomena izpētē – stāvoklim, ko sabiedrība beidzot sāk uztvert nopietni.