Vācijā izolēs "sevišķi bīstamu" 14 gadus vecu meiteni, kuru atteicās uzņemt ap 50 psihiatrisko klīniku
Neparastu problēmu nākas risināt Vācijas varas iestādēm — kā izolēt 14 gadus vecu islāmisti, kuru esot atteikušās uzņemt ap 50 psihiatrisko klīniku, meiteni uzskatot par pārāk bīstamu.
Šā gada augustā nieka 13 gadus vecā meitene Paderbornas psihiatriskajā klīnikā ar nazi uzbruka aprūpētājai, viņai nodarot smagus ievainojumus. Pirms tam viņa divreiz mēģinājusi izbēgt no apsargāta tūrisma kompleksa, vienā bēgšanas mēģinājumā draudot policistiem ar sasistā loga lausku.
Vietējie mediji vēsta, ka meitene internetā bija apspriedusi uzbrukumu plānus un paudusi vēlēšanos nogalināt policistus, turklāt to paspēt izdarīt, pirms viņa kļūst 14 gadus veca, un tādējādi izvairīties no kriminālatbildības.
“Bild” vēsta, ka kādu laiku meitene būs spiesta viena mitināties īpašā nožogotā un stingri apsargātā konteinera tipa būvē Paderbornā, tomēr to uzskata par pagaidu risinājumu, pirms viņai atradīs pastāvīgu apsargātu vietu, no kurienes viņa nevarēs radīt draudus sabiedrībai.