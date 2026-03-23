Slēptās asinis vēdera izejā: kluss signāls, ko nedrīkst ignorēt
Mūsdienu medicīnā arvien lielāka nozīme tiek piešķirta agrīnai diagnostikai un profilaksei. Taču gastroenteroloģijā joprojām pastāv izaicinājums - daudzas nopietnas saslimšanas attīstās klusi, bez redzamiem simptomiem. Viens no būtiskākajiem, bet bieži nepamanītajiem signāliem ir slēptās asinis vēdera izejā.
Dr. Federa Centra gastroenterologi Dr. Zane Straume un Dr. Kārlis Meirāns uzsver, ka šī tēma Latvijā joprojām ir nepietiekami novērtēta, neskatoties uz pieejamajām diagnostikas iespējām un skrīninga programmām.
Kas ir slēptās asinis un kāpēc tās ir svarīgas?
Slēptās asinis jeb okultās asinis ir mikroskopiski asins piejaukumi vēdera izejā, kurus nevar redzēt ar neapbruņotu aci. Tie var būt agrīns indikators dažādiem gremošanas trakta bojājumiem, sākot no relatīvi nekaitīgiem iemesliem līdz pat ļaundabīgām saslimšanām.
Dr. Kārlis Meirāns skaidro: “Svarīgi saprast - slēptās asinis nav diagnoze. Tas ir signāls, ka organismā notiek process, kuru nepieciešams precizēt. Tas var būt iekaisums, polipi vai ļaundabīgas izmaiņas. Tieši šī iemesla dēļ ignorēt šo rādītāju būtu medicīniski nepamatoti.”
Saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas datiem kolorektālais vēzis ir trešais biežāk diagnosticētais vēzis pasaulē un otrais biežākais nāves cēlonis onkoloģisko slimību vidū. 2022. gadā pasaulē tika reģistrēti aptuveni 1,9 miljoni jaunu gadījumu un vairāk nekā 900 000 nāves gadījumu. Būtiski, ka agrīnā stadijā slimība visbiežāk norit bez simptomiem, kas padara regulāru skrīningu par izšķirošu faktoru savlaicīgai diagnostikai.
Profilakse bez simptomiem - kritiski svarīga
Viens no lielākajiem izaicinājumiem ir tas, ka pacienti bieži orientējas pēc pašsajūtas. Ja nav sāpju vai diskomforta, tiek pieņemts, ka veselība ir laba.
Dr. Kārlis Meirāns uzsver: “Zarnu slimības, īpaši audzēji agrīnā stadijā, ļoti bieži neizraisa nekādus simptomus. Pacients jūtas labi, un tieši tas rada viltus drošības sajūtu. Kad parādās sūdzības, slimība nereti jau ir progresējusi.”
Gastroenterologi uzsver, ka profilaktiska zarnu veselības uzraudzība jāuzsāk savlaicīgi - īpaši pēc 45 gadu vecuma, neatkarīgi no pašsajūtas.
Latvijā slēpto asiņu tests ir pieejams kā valsts apmaksāts skrīnings pie ģimenes ārsta reizi divos gados. Tas ir vienkāršs, neinvazīvs un pacientam ērti veicams izmeklējums mājas apstākļos.
Tomēr, kā norāda Dr. Zane Straume, praksē šis intervāls bieži nav pietiekams: “Mūsu klīniskā pieredze rāda, ka divi gadi ir pārāk ilgs periods. Izmaiņas var attīstīties ātrāk, nekā mēs sagaidām. Tāpēc saviem pacientiem rekomendēju veikt slēpto asiņu testu reizi gadā - tas būtiski uzlabo agrīnas diagnostikas iespējas.”
Papildus ģimenes ārsta testam pieejami arī laboratoriski precīzāki izmeklējumi ar augstāku jutību, kas ļauj vēl agrāk konstatēt pat minimālas izmaiņas.
No testa līdz diagnozei: kāds ir nākamais solis?
Pozitīvs slēpto asiņu tests nenozīmē automātiski nopietnu diagnozi, taču tas vienmēr prasa tālāku izmeklēšanu.
Dr. Meirāns skaidro: “Ja tests uzrāda slēptās asinis, nākamais solis ir kolonoskopija. Tā ir metode, kas ļauj tieši vizualizēt zarnu gļotādu un nepieciešamības gadījumā uzreiz veikt ārstnieciskas manipulācijas, piemēram, polipu noņemšanu.”
Kolonoskopija ir visprecīzākā un informatīvākā diagnostikas metode, kas sniedz iespēju detalizēti izmeklēt resno zarnu no iekšpuses, ļaujot ārstiem iegūt augstas kvalitātes attēlus, lai novērtētu zarnu struktūru, identificētu patoloģijas un veiktu nepieciešamos ārstēšanas pasākumus. Šī metode nodrošina tiešu piekļuvi zarnu iekšējai virsmai, kas ir būtiska, lai agrīni atklātu slimības, piemēram, zarnu vēzi, polipus, iekaisumus un citas nopietnas patoloģijas.
Reālā situācija Latvijā: izaicinājums ir nevis pieejamība, bet rīcība
Neraugoties uz pieejamajiem izmeklējumiem, būtiska problēma ir pacientu līdzestība un komunikācija veselības aprūpē.
Dr. Zane Straume norāda, ka situācija ir diezgan mulsinoša un pacientus var iedalīt trīs grupās:
- Pirmā grupa ir pacienti, kuri labprāt veic izmeklējumus, taču viņiem trūkst skaidras, strukturētas informācijas par to biežumu un nozīmi.
- Otrā grupa ir pacienti, kuriem ģimenes ārsts iesaka skrīningu, skaidro tā nozīmi, bet, tā kā nav sūdzību, viņi uz izmeklējumiem neierodas.
- Trešā grupa ir pacienti, kuriem nav pietiekamas komunikācijas ar ģimenes ārstu vai šī komunikācija ir fragmentāra.
Tieši trešā grupa rada visaugstāko risku.
“Mēs redzam situācijas, kad pacienti pēc 50 gadu vecuma, kuriem skrīnings būtu bijis jāveic regulāri, izlemj veikt kolonoskopiju tikai pēc savas iniciatīvas. Šādos gadījumos bieži tiek atklāti jau progresējoši audzēji. Turklāt trūkst sistemātiskas uzraudzības no primārās aprūpes puses,” uzsver Dr. Straume.
Šī tendence spilgti iezīmē nepieciešamību pēc ciešākas sadarbības starp pacientu un ārstu, kā arī konsekventas pieejas profilaksei.
“Profilakse ir sadarbība starp ārstu un pacientu. Mēs varam nodrošināt diagnostiku un rekomendācijas, bet gala lēmums vienmēr ir pacienta rokās,” uzsver Dr. Kārlis Meirāns.
Slēptās asinis vēdera izejā nav tikai laboratorisks rādītājs - tas ir agrīns brīdinājuma signāls, kas var izšķirt slimības gaitu. Regulārs skrīnings, savlaicīga diagnostika un atbildīga attieksme pret savu veselību ir galvenie priekšnoteikumi, lai nopietnas saslimšanas atklātu laikā.
Dr. Federa Centra gastroenterologu komanda aicina - negaidīt simptomus. Rīkoties preventīvi. Jo tieši klusie signāli visbiežāk ir tie, kurus nedrīkst ignorēt.