Lai mazinātu infekciju risku, sociālās aprūpes iestādēs plāno stingrākas higiēnas prasības
Lai uzlabotu infekcijas slimību profilaksi sociālās aprūpes iestādēs, plānots paredzēt stingrāku personīgās higiēnas piederumu lietošanas uzraudzību, prasības tualetes telpu aprīkojumam un telpu apdarei, liecina Veselības ministrijas (VM) noteikumu projekts.
Plānotās izmaiņas rosinātas, sekojot Veselības inspekcijas konstatētajām nepilnībām sociālās aprūpes institūcijās, kur uzraudzības laikā identificētas problēmas saistībā ar telpu aprīkojumu, koplietošanas priekšmetu higiēnu un klientu personīgās higiēnas nodrošināšanu.
Paredzēts noteikt, ka sociālās aprūpes iestādēs jāuzrauga, lai individuālai lietošanai paredzētos personīgās higiēnas piederumus - piemēram, zobu birstes vai skuvekļus - lietotu tikai konkrētais klients. Šāds nosacījums paredzēts, lai mazinātu infekcijas slimību, tostarp B un C hepatīta, izplatības risku.
Kā liecina Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda finansēts pētījums par C hepatīta izplatību Latvijas pieaugušo iedzīvotāju vidū, sociālās aprūpes iestāžu klienti ir viena no riska grupām šīs infekcijas izplatībai. Pētījumā secināts, secināts, ka B un C hepatīts sociālās aprūpes institūcijās var izplatīties, ja tiek kopīgi lietoti personīgās higiēnas priekšmeti, piemēram, zobu birstes un skuvekļi.
Tāpat grozījumi paredz precizēt prasības klientu aprūpē izmantotajiem piederumiem, piemēram, instrumentiem matu, bārdas vai nagu kopšanai. Tie pēc katras lietošanas būs jāmazgā un jādezinficē, ja vien tie nav paredzēti vienreizējai vai individuālai lietošanai.
Projektā paredzēts arī noteikt skaidrāku kārtību tekstilizstrādājumu nomaiņai. Dvieļi gulošiem klientiem būs jāmaina ne retāk kā reizi septiņās dienās, bet pārējiem klientiem - ne retāk kā reizi desmit dienās.
Vienlaikus plānots papildināt prasības tualetes telpu aprīkojumam. Tās būs jānodrošina ar tualetes papīru vai salvetēm, bet pie izlietnēm jābūt šķidrajām ziepēm un roku nosusināšanas līdzekļiem, jo roku higiēna ir viens no būtiskākajiem infekciju izplatības ierobežošanas faktoriem, norāda VM.
Patlaban noteikumi neregulē "it kā pašsaprotamu, bet praksē ne vienmēr ievērotu prasību nodrošināt tualetes telpu ar papīru, šķidrajām ziepēm un roku susināšanas līdzekļiem", norādīts noteikumu projekta aprakstā.
Grozījumos iekļauta arī prasība sociālās aprūpes iestāžu telpu apdarei un aprīkojumam izmantot viegli tīrāmus un mazgājamus materiālus, lai uzlabotu telpu higiēnu un samazinātu infekciju pārnešanas risku ar virsmu starpniecību. Šīs prasības iestādēm plānots ieviest pakāpeniski, nosakot pārejas periodu līdz 2029. gada 1. janvārim.
Vienlaikus projektā paredzēts precizēt telpu izmantošanas nosacījumus sociālās aprūpes iestādēs. Piemēram, klientu dzīvojamās istabas varēs kalpot gan kā guļamtelpas, gan dienas uzturēšanās telpas, bet galda novietošana šādās telpās nebūs obligāta, ja klienti izmanto koplietošanas ēdamtelpas.
Plānoto izmaiņu mērķis ir uzlabot infekcijas slimību profilaksi sociālās aprūpes iestādēs, kur klientu vecuma un veselības stāvokļa dēļ infekciju izplatības risks ir augsts.
Grozījumi noteikumos par higiēnas prasībām sociālās aprūpes institūcijām nodoti publiskajai apspriešanai līdz 25. martam.