Glaukomas risks sākas klusumā - vai esat pārbaudījis acu spiedienu?
Glaukoma ir viena no biežākajām neatgriezeniska redzes zuduma cēloņiem pasaulē. Slimība bojā redzes nervu, un galvenais riska faktors ir paaugstināts acs iekšējais jeb intraokulārais spiediens.
Acs iekšējais spiediens veidojas šķidruma cirkulācijas rezultātā acs iekšienē. Ja šķidruma attece tiek traucēta, spiediens paaugstinās un var sākt bojāt redzes nerva šķiedras. Normāls acu spiediens parasti ir robežās no 10 līdz 21 mmHg, taču arī rādītāji normas ietvaros pilnībā neizslēdz glaukomas risku. Tāpēc būtiska ir regulāra kontrole, nevis vienreizējs mērījums.
Paaugstināts acu spiediens vairumā gadījumu neizraisa sāpes vai redzes miglošanos. Redzes lauks sašaurinās pakāpeniski – sākotnēji cieš perifērā redze. Cilvēks to bieži nepamana, jo centrālā redze saglabājas. Kad parādās izteikti traucējumi, redzes nerva bojājums jau var būt nozīmīgs un neatgriezenisks.
Riska grupā ir cilvēki pēc 40 gadu vecuma, personas ar paaugstinātu asinsspiedienu, cukura diabētu, kā arī tie, kuru ģimenē diagnosticēta glaukoma. Papildu uzmanība nepieciešama arī tiem, kuri ilgstoši lieto kortikosteroīdus vai kuriem konstatētas citas acu saslimšanas.
Acu spiediena mērīšana ir ātra un nesāpīga procedūra. To iespējams veikt ar bezkontakta metodi, izmantojot īsu gaisa impulsu, vai ar citām diagnostikas metodēm speciālista uzraudzībā. Pārbaude aizņem dažas minūtes, bet sniedz būtisku informāciju par acu veselības stāvokli.
Glaukomas nedēļas laikā īpaši tiek uzsvērta profilakses nozīme. Optikās “Fielmann” acu spiediena pārbaude pieejama bez maksas divas reizes gadā. Tas ir vienkāršs veids, kā pārliecināties par savu acu veselību un laikus rīkoties, ja nepieciešama papildu diagnostika.
Neatliekiet pārbaudi uz vēlāku laiku. Apmeklējiet tuvāko “Fielmann” optiku un veiciet bezmaksas acu spiediena mērījumu – savlaicīga kontrole ir ieguldījums redzē, kas kalpos gadiem.