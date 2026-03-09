Beļģijā pie sinagogas nograndis sprādziens
Sprādzienā Ljēžā, Beļģijas austrumos, pirmdien nodarīti postījumi sinagogai, ziņoja policija.
Sprādziena cēlonis vēl tiek noskaidrots. Ljēžas policija norādīja, ka nav saņemta informācija par cietušajiem un nodarīti tikai materiālie zaudējumi.
🚨 BREAKING— DC_Global_News (@DC_Global_News) March 9, 2026
An explosion of criminal origin occurred overnight outside a synagogue in Liège, Belgium.
Authorities report material damage but no injuries. A security perimeter has been established, and the city’s mayor has condemned the incident as an antisemitic act. pic.twitter.com/FA77PPBtOe
Sprādziens notika ap plkst. 4 (plkst. 5 pēc Latvijas laika) sinagogas priekšā. Eksplozijas rezultātā izsisti logu stikli arī ēkām pretējā ielas pusē.
Notikuma vieta ir norobežota, un vietējās iestādes gaida federālās policijas ierašanos, ziņoja franču valodas sabiedriskā raidorganizācija RTBF.
Sinagogas tīmekļa vietnē pieejamā informācija liecina, ka 1899. gadā celtais dievnams pilda arī Ljēžas ebreju kopienas vēstures muzeja funkcijas.