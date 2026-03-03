Stradiņa slimnīca saņēmusi akreditāciju, kas ļaus pievienoties starptautiskai orgānu apmaiņas platformai
Šī akreditācija nozīmē, ka Latvijā analīzes tiek veiktas tādā pašā līmenī kā vadošajos Eiropas transplantācijas centros. Stradiņa slimnīcas pacientiem tā sniegs vairākus būtiskus ieguvumus - donoru meklēšana notiks ne tikai Latvijā, bet visā Ziemeļvalstu reģionā, tādējādi palielinot iespēju atrast piemērotu donoru.
Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca (PSKUS) saņēmusi Eiropas Imūnģenētikas federācijas (EFI) akreditāciju, kas ir būtisks priekšnosacījums, lai pievienotos Ziemeļvalstu orgānu apmaiņas tīklam "Scandiatransplant".
Kā informēja slimnīcas Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Vineta Kļaviņa, EFI akreditācija apliecina, ka Stradiņa slimnīcas Apvienotajā laboratorijā veiktie imūnģenētiskie izmeklējumi atbilst augstākajiem starptautiskajiem kvalitātes standartiem, kas nepieciešami drošai orgānu saderības izvērtēšanai transplantācijas procesā.
Tā ir obligāta prasība valstīm, kas vēlas iesaistīties kopējā Ziemeļvalstu orgānu apmaiņas sistēmā. Dalība starptautiskajā transplantācijas tīklā ir iespējama tikai tad, ja valsts galvenā laboratorija ir saņēmusi starptautisko EFI akreditāciju.
Stradiņa slimnīcas Apvienotās laboratorijas vadītāja Dagnija Straupmane uzsver, ka akreditācija nozīmē, ka Latvijā analīzes tiek veiktas tādā pašā līmenī kā vadošajos Eiropas transplantācijas centros.
Arī Stradiņa slimnīcas valdes locekle Dace Žentiņa pauž, ka EFI akreditācija apliecina laboratorijas sasniegto kvalitātes līmeni, kas ļauj būt pilntiesīgam partnerim starptautiskajā transplantācijas sadarbībā. Vienlaikus imūnģenētiskie izmeklējumi tiek izmantoti arī autoimūno un asins slimību diagnostikā, kā arī personalizētas ārstēšanas izvēlē, tādēļ akreditācija stiprina medicīnas attīstību Latvijā kopumā.
PSKUS norāda, ka dalība starptautiskā orgānu apmaiņas tīklā pacientiem sniegs vairākus būtiskus ieguvumus. Pievienošanās nodrošinās lielākas iespējas saņemt dzīvībai nepieciešamu orgānu. Donoru meklēšana notiks ne tikai Latvijā, bet visā Ziemeļvalstu reģionā, tādējādi palielinot iespēju atrast piemērotu donoru.
Tāpat pievienošanās tīklam garantēs precīzāku saderības noteikšanu pirms transplantācijas - laboratorijā veiktie izmeklējumi palīdz iespējami precīzi izvērtēt, vai donors un recipients ir savstarpēji saderīgi. Akreditācija nozīmē, ka Stradiņa slimnīcas laboratorijā veiktās analīzes ir starptautiski atzītas un izmantojamas transplantācijas centros visā Eiropā.
Kā vēstīts, "Scandiatransplant" ir Ziemeļvalstu organizācija, kas nodrošina orgānu apmaiņu starp dalībvalstīm - Dāniju, Somiju, Islandi, Norvēģiju, Zviedriju un Igauniju. Dalība šajā tīklā ir iespējama tikai tad, ja valsts galvenā laboratorija ir saņēmusi starptautisko EFI akreditāciju.
Nacionālajā transplantācijas koordinācijas dienesta pārstāvji pauduši, ka pievienošanās "Scandiatransplant" sniegs iespēju transplantācijas programmu ar mazu operāciju apjomu, piemēram, plaušu transplantāciju, kas Latvijā netiek veikta, vai transplantācijas programmas bērniem, īstenot citā dalībvalstī.
Jo steidzamāks vai kritiskāks ir pacienta veselības stāvoklis, jo prioritārāka būs transplantācija konkrētam pacientam. Prioritāras būs arī bērnu vajadzības. Tāpat platforma būs īpaši nozīmīga augsti imunizētiem pacientiem, kuriem ir tik pat kā neiespējami piemeklēt atbilstošu orgānu savā valstī, nodrošinot iespēju saderīgu orgānu saņemt no citas valsts, skaidrojuši speciālisti.
Pievienošanās nozīmē ne tikai orgānu saņemšanu, bet arī iespēju labāk izmantot pieejamos donoru orgānus katrā dalībvalstī, uzsver speciālisti.
Esot "Scandiatransplant" grupā, primāri orgāni paliek donorvalstī, taču, ja kāda cita valsts ir paziņojusi, ka viņiem ir recipients kritiskā stāvoklī vai recipients ir bērns, un pēc visiem imunoloģiskiem kritērijiem ir saderība, tad prioritāri orgāns tiek nodots citas valsts transplantācijas brigādei.
PSKUS informēja, ka šāds princips tiek ievērots visas valstīs un tiek izvērtēts arī apjoms, lai notiktu godīga orgānu aprite starp transplantācijas centriem.
Slimnīcā informēja, ka platformā darbojas arī orgāna atgriešanas sistēma. Tas nozīmē, ka, Latvijas recipientam saņemot orgānu no citās dalībvalstis steidzamos gadījumos, ir jānodrošina līdzvērtīga orgāna atgriešana šajā valstī un otrādi - jebkura dalībvalsts atgriež līdzvērtīgo orgānu, ja Latvijas orgāns aizceļo uz citu valsti. Šī sistēma nedarbojas tikai gadījumos, kad pašā valstī nav piemērota recipienta un orgāns tiek piedāvāts citai valstij.
Tāpat, kā atzīmē speciālisti, liela priekšrocība ir satiksme starp Latviju un dalībvalstīm. Lielākā daļa no orgāniem var tikt pārvietota ar komercreisu palīdzību, kas Latvijai ar citām dalībvalstīm ir labi attīstīti. Tādu orgānu kā sirds gadījumā, pārvietošanas laiks ir ļoti ierobežots, tāpēc šādos gadījumos sadarbība varētu notikt ar tuvumā esošajām valstīm - Igauniju un Somiju.