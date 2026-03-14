Jauns pētījums liecina, ka piena dzeršana pēc treniņa palīdz stiprināt kaulus vecumdienās
Daudziem jau no bērnudārza laika ir teikts, ka piens ir galvenais kalcija avots, kas stiprina kaulus. Jauns pētījums liecina, ka piena dzeršana pēc treniņa var palīdzēt vecākiem cilvēkiem pasargāt sevi no dzīvībai bīstamiem lūzumiem.
Ķīniešu zinātnieki apgalvo, ka, ja pieaugušie vēlas izvairīties no problēmām ar kauliem vecumdienās, tad pēc spēka vingrinājumu veikšanas ir ieteicams iedzert glāzi piena, vēsta "Daily Mail".
Pētījums, kas publicēts žurnālā "Journal of Nutrition, Health and Aging", salīdzināja govs piena un sojas piena kā viegli patērējama olbaltumvielu avota efektivitāti, "Daily Mail".
Olbaltumvielas palīdz uzlabot kalcija uzsūkšanos, savukārt kalcijs ir nepieciešams, lai kauli būtu stipri.
Pētījumā piedalījās 82 veseli pieaugušie, kas bija vecāki par 60 gadiem un kuriem nebija nekādu veselības problēmu, kas ietekmētu olbaltumvielu uzņemšanu. Visi dalībnieki pabeidza astoņu nedēļu vingrojumu programmu, kas ietvēra trīs pretestības un līdzsvara treniņus nedēļā.
Ddalībnieki tika sadalīti četrās grupās. Pirmās divas grupas nesaņēma nekādus stingrus norādījumus par to, ko viņiem būtu jāēd, bet viena grupa apmeklēja uztura nodarbības. Pārējās divas grupas saņēma papildu norādījumus, apmeklēja uztura nodarbības, un vienai grupai vajadzēja dzert govs pienu, otrai — sojas pienu.
Dalībnieki dzēra 240 ml zema tauku satura pienu 30 minūtes līdz stundai pēc treniņa. Dalībnieki, kas dzēra sojas pienu, dzēra nedaudz mazāk, lai nodrošinātu, ka abas grupas saņem apmēram 7–8 g olbaltumvielu pēc katras sesijas.
Šīs grupas arī ēda 60 g tvaicēta saldā kartupeļa pēc katra treniņa, lai līdzsvarotu olbaltumvielas ar ogļhidrātiem.
Tika secināts, ka regulāras fiziskās aktivitātes uzlabo mobilitāti. Tomēr lielākie uzlabojumi tika novēroti dalībniekiem, kuri pēc treniņa dzēra govs pienu un apmeklēja uztura nodarbības.
Šiem dalībniekiem būtiski uzlabojās satvēriena spēks, un viņi ātrāk spēja piecelties no krēsla un atkal apsēsties piecas reizes pēc kārtas, kā arī ātrāk noiet sešu metru attālumu.
Pētnieki secināja, ka olbaltumvielām bagāto pārtikas produktu, īpaši piena, lietošana uzturā pēc pretestības treniņu veikšanas var uzlabot kaulu veselību un fizisko funkciju vecākiem cilvēkiem.
Tomēr viņi atzina, ka, neskatoties uz pētījuma stiprajām pusēm, tam ir vairāki ierobežojumi, tostarp tā salīdzinoši īsais ilgums.