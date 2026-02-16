Ikdienā mūs ieskauj arvien intensīvāka gaisma - vai mūsu acis tai ir gatavas?
Mūsdienu vide ir piesātināta ar gaismu, taču lielākais izaicinājums redzes sistēmai nav tikai tās daudzums, bet arī nepārtrauktā mainība. Digitālie ekrāni, LED apgaismojums, automašīnu lukturi un mainīga dienas gaisma liek acīm nemitīgi pielāgoties atšķirīgiem apgaismojuma apstākļiem. No spilgtas saules līdz mākslīgai gaismai telpās – šī nepārtrauktā adaptācija ik dienu rada papildu slodzi redzei un ietekmē pašsajūtu.
Šādos apstākļos arvien biežāk tiek novērota acu jutība pret gaismu. Tā izpaužas kā acu nogurums, diskomforts, vēlme samiegt acis, galvassāpes. Piemēram, izejot no telpām saulainā dienā vai vakarā braucot ar auto, kad acu pielāgošanās notiek strauji un atkārtoti. Šie simptomi norāda, ka redzes sistēmai pastāvīgi jāreaģē uz kontrastējošu apgaismojumu, kas ilgtermiņā var radīt diskomfortu.
Lai mazinātu šo slodzi, nepieciešams risinājums, kas ne tikai samazina pārmērīgu spilgtumu, bet arī palīdz acīm vienmērīgāk pielāgoties mainīgai gaismai. Šeit savu efektivitāti pierāda Transitions® fotohromās briļļu lēcas.
Šīs lēcas ir izstrādātas tā, lai automātiski reaģētu uz apkārtējās gaismas izmaiņām. Spilgtā saules gaismā tās kļūst tumšākas, savukārt telpās atkal kļūst dzidras, palīdzot mazināt krasas kontrasta maiņas, ar kurām acīm ikdienā jātiek galā. Tas nodrošina vienmērīgāku redzes komfortu dažādās situācijās, neatsakoties no skaidras redzes.
Svarīgi uzsvērt, ka šīs lēcas nodrošina 100 % aizsardzību pret UVA un UVB starojumu un samazina arī zilās gaismas ietekmi. Tas ir būtiski cilvēkiem, kuri daudz strādā ar digitālajām ierīcēm, jo acu nogurums bieži rodas tieši no nepārtrauktas fokusēšanās un pielāgošanās dažādiem gaismas avotiem.
Atšķirībā no parastajām saulesbrillēm fotohromās lēcas nav statiskas. Tās nepārtraukti maina savu caurspīdīgumu, tādējādi samazinot straujas pārejas starp dažādiem apgaismojuma līmeņiem. Tas ir īpaši nozīmīgi, piemēram, vadot automašīnu vai pārvietojoties starp iekštelpām un āra vidi.
Būtisks fakts, ko daudzi nezina – Transitions® lēcas var izgatavot arī bez dioptrijām. Tas nozīmē, ka tās ir piemērotas ne tikai redzes korekcijai, bet arī cilvēkiem ar labu redzi, kuri vēlas samazināt acu slodzi ikdienā un uzlabot komfortu mainīgos apgaismojuma apstākļos.
„Fielmann” optikās ir iespējams bez maksas pārbaudīt acu jutību pret gaismu, izmantojot LUMIZ100 ierīci. Jāņem vērā, ka šī pārbaude nav pieejama visās filiālēs, tāpēc pirms vizītes ieteicams iepriekš piezvanīt un pierakstīties.
22313929 | www.fielmann.lv
Intensīva un mainīga gaisma ir mūsdienu realitāte. Fotohromās briļļu lēcas piedāvā pārdomātu risinājumu – mazāk slodzes acīm un lielāku komfortu ikdienā.