Rīgā aizturēti vairāki sakaru kabeļu zagļi
Šomēnes Valsts policija nosūtīja prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai lietu, kurā izmeklētas 16 sakaru kabeļu zādzību epizodes. Par šiem noziegumiem, kas izdarīti pērn un šogad Rīgas pilsētā, tika aizturētas divas personas, no kurām vienai piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.
2025. gada 19. novembrī Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvaldē tika uzsākta izmeklēšana par sakaru tīkla kabeļu zādzību, kas izdarīta, iekļūstot sakaru kabeļu infrastruktūras ēkā. Izmeklējot šo noziegumu, likumsargi nonāca pa pēdām 1983. gadā dzimušam vīrietim un 1990. gadā dzimušai sievietei. Šīs personas jau iepriekš nonākušas policijas redzeslokā.
Procesuālo darbību laikā noskaidrots, ka minētās personas, visticamāk, saistītas ar vēl 14 analoģiskām elektronisko sakaru kabeļu zādzībām, kas pēdējā gada laikā izdarītas Rīgas Ķengaraga mikrorajonā, un par ko Rīgas Austrumu pārvaldē bija uzsākti kriminālprocesi.
Tāpat noskaidrots, ka šā gada 15. janvārī šīs personas nozagušas sakaru kabeļus arī no nožogotas teritorijas Rīgā, Pārdaugavā.
Valsts policijas likumsargi abas personas aizturēja, un visi iepriekš uzsāktie kriminālprocesi tika apvienoti vienā izmeklēšanā. Kriminālprocess kvalificēts pēc Krimināllikuma 175. panta trešās daļas – par zādzībām, ja tās izdarītas, iekļūstot telpā, vai ja tās izdarītas no glabātavas vai ietaises, kas savieno glabātavas. Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai probācijas uzraudzība, vai sabiedriskais darbs, vai naudas sods, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
Šā gada 6. martā kriminālprocess tika nosūtīts prokuratūrai, rosinot sākt kriminālvajāšanu pret divām personām par 16 zādzību epizodēm.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.