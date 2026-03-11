VIDEO: ukraiņu specvienības karavīri vairākas dienas izliekas par krieviem un sagādā okupantiem "pārsteigumu"
Radio spēle ar krievu okupantiem sākās pēc tam, kad Ukrainas specvienības Donbasā sagrāba ienaidnieka radiostaciju.
Ukrainas bruņoto spēku 8. Speciālo operāciju pulka karavīri Doneckas apgabalā vairākas dienas izlikās par krieviem un galu galā sagūstīja septiņus Krievijas okupācijas armijas karavīrus. Par to "Facebook" paziņoja Ukrainas bruņoto spēku 8. kņaza Izjaslava Mstislaviča Speciālo operāciju pulks.
Ukrainas specvienību kaujinieku operācija sākās, kad viņi Doneckas apgabalā pabeidza reidu ienaidnieka pozīcijā "Kosmos un sagrāba radiostaciju. Izmantojot radiostaciju, Speciālo operāciju pulka štābs vairākas dienas rīkoja radio spēli ar krievu okupantiem.
Cita Ukrainas bruņoto spēku 8. Speciālo operāciju pulka grupa veica reidu otrā ienaidnieka pozīcijā. Vairāku dienu laikā Ukrainas specvienības nogalināja piecus okupantus un sagūstīja vēl septiņus. Neviens no Speciālo operāciju pulka karavīriem netika ievainots.
8. Speciālo operāciju pulks savā Facebook lapā ievietoja video par veiksmīgo operāciju pret krievu okupantiem. Brīdinājums par necenzētu leksiku.
Situācija frontē
Pašlaik vissaspringtākā situācija frontē ir Kostjantiņivkas, Pokrovskas un Huļajpoles sektoros. Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštāba ziņo, ka, 10. martā, Krievijas karaspēks 20 reizes uzbruka Ukrainas pozīcijām Kostjantiņivkas sektorā, 21 reizi Pokrovskas sektorā un 21 reizi Huļajpoles sektorā.
Kopš 2026. gada februāra sākuma Ukrainas bruņotie spēki veic ofensīvu Dnipropetrovskas un Zaporižjas apgabalu krustpunktā, lai atvairītu ienaidnieku, kurš mēģināja izveidot "buferzonu". Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštāba Galvenās operāciju pārvaldes priekšnieks ģenerālmajors Oleksandrs Komarenko iepriekš ziņoja, ka Ukrainas spēki jau ir atbrīvojuši gandrīz visu Dnipropetrovskas apgabalu no okupantiem. Atliek attīrīt tikai dažus apdzīvotos punktus.
Komarenko uzskata, ka 2026. gada pavasara kampaņas laikā ienaidnieka prioritārās zonas joprojām būs Oleksandrivka (Dnipropetrovskas un Zaporižjas apgabalu krustpunktā), Pokrovska (Doneckas apgabals) un Zaporižjas virziens, kas nozīmē, ka Krievijas armijas vadība nav atteikusies no saviem plāniem.
Krievijas iebrucēju zaudējumi Ukrainā
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz 11. marta rītam sasnieguši 1 275 980 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 990 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī krievi zaudējuši 11 763 tankus, 24 177 bruņutransportierus, 38 263 lielgabalus un mīnmetējus, 1680 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1328 zenītartilērijas iekārtas, 435 lidmašīnas, 349 helikopterus, 170 966 bezpilota lidaparātus, 4403 spārnotās raķetes, 31 kuģi un ātrlaivu, divas zemūdenes, 82 791 automobili un autocisternu, kā arī 4088 specializētās tehnikas vienības.