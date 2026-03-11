"Klimata kurss" - kampaņa sabiedrības izpratnes veicināšanai par klimatneitralitāti un zaļo enerģiju
Jauna sabiedrības izpratnes veicināšanas kampaņa "Klimata kurss" uzsākta Latvijā, lai palīdzētu sabiedrībai labāk izprast klimata pārmaiņas un to ietekmi uz mūsu ikdienas dzīvi. Projekta mērķis ir sniegt faktos balstītu informāciju par klimatneitralitāti, mazināt dezinformāciju un piedāvāt praktiskus risinājumus, kā katrs iedzīvotājs var veicināt Latvijas enerģētisko neatkarību un palīdzēt saglabāt vidi.
Par projektu
"Klimata kurss" ir izglītojošs cikls, kas ilgst 12 mēnešus, un katru mēnesi tiek apskatīta konkrēta tēma – sākot no laikapstākļu izmaiņām un ekstremālām dabas parādībām Latvijā, līdz zaļās enerģijas nākotnei, ilgtspējīgam transportam un pārtikas patēriņa paradumiem.
Projektā piedalās dažādu nozaru eksperti, zinātnieki, kā arī Pasaules Dabas fonds (WWF Latvia) un vadošās augstskolas, nodrošinot, ka sniegtā informācija ir uzticama, balstīta uz faktiem un kompetentiem viedokļiem.
Aktivitātes un saturs
Kampaņas laikā portālā "Jauns.lv", sociālajos tīklos un izdevniecības drukātajos medijos ("Kas Jauns Avīze", "Patiesā Dzīve", "100 labi padomi", "Likums un Taisnība" un citi) tiks publicēti vairāk nekā 200 satura vienību.
-
Video diskusijas un intervijas: 12 sarunu cikli ar ekspertiem un viedokļu līderiem.
-
Labās prakses stāsti: Video sižeti par Latvijas mājsaimniecībām un pašvaldībām, kas veiksmīgi ievieš ilgtspējīgus risinājumus.
-
Raksti un analītika: 81 oriģinālraksts gan digitālajā vidē, gan presē par klimata tēmām.
-
Interaktivitāte: Zināšanu testi, ielu aptaujas un infografikas sociālajos tīklos, lai iesaistītu dažādas sabiedrības grupas.
Visa informācija tiks apkopota īpašā sadaļā "Klimata kurss" portālā "Jauns.lv", nodrošinot tās pieejamību ilgtermiņā.
Mērķauditorija un sasniedzamie rezultāti
Projekts ir paredzēts plašai sabiedrībai – no jauniešiem un tehnoloģiski aktīviem cilvēkiem sociālajos tīklos līdz senioriem un reģionu iedzīvotājiem, kuri patērē drukāto presi. Kopumā tiek plānots sasniegt vismaz 648 860 mērķauditorijas dalībniekus, veicinot paradumu maiņu un izpratni par klimatneitralitātes nozīmi.
Finansējums
Projekts tiek īstenots Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII) finansētajā atklātajā konkursā "Sabiedrības izpratnes veicināšana par klimatneitralitātes un klimatnoturības nozīmi un iespējām". Kopējais projekta finansējums ir 199 958,76 EUR, no kuriem 169 963,81 EUR nodrošina finanšu instruments, bet projekta iesniedzēja līdzfinansējums attiecināmajām izmaksām ir 29 993,62 EUR.