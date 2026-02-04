Slimību profilakses un kontroles centrs: gripa joprojām plosās Latvijā, vissmagāk cietuši trīs rajoni
Pagājušās nedēļas epidemioloģiskā situācija Latvijā liecina, ka gripas vīruss joprojām aktīvi cirkulē sabiedrībā. Nacionālās mikrobioloģijas references laboratorijas (NMRL) monitoringa dati apliecina augstu gripas aktivitāti.
Pagājušajā nedēļā gripas vīruss laboratoriski apstiprināts 16,5 % izmeklēto paraugu, kas ir pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu (12,8 %). Visi laboratoriski apstiprinātie gripas vīrusi bija pārsvarā A tipa, dominējot A/H3 gripas vīrusa apakštipam, atsevišķos gadījumos konstatēta arī A/H1pdm un viens B tipa gripas vīruss, paziņojis Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC).
Monitoringa dati liecina, ka gripa klīniski noteikta 309 pacientiem, sasniedzot vidēji 455,8 gadījumus uz 100 000 iedzīvotāju, kas ir par 10,7 % vairāk nekā iepriekšējā nedēļā (411,9 uz 100 000 iedzīvotāju). Gripas gadījumi 5. nedēļā reģistrēti visās 10 monitoringa teritorijās. Visaugstākā saslimstības intensitāte konstatēta Jēkabpils novadā (930,7 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju), Jelgavā (814,6 uz 100 000 iedzīvotāju) un Jūrmalā (716,5 uz 100 000 iedzīvotāju). Tāpat kā iepriekšējās nedēļās, augstāka saslimstība ar gripu novērota bērniem līdz 14 gadu vecumam.
Saglabājas augsts arī citu akūtu elpceļu infekciju gadījumu skaits. Ambulatorajās ārstniecības iestādēs vēršanās citu akūtu elpceļu infekciju dēļ 5. nedēļā palielinājās par 18,5 %, sasniedzot 1 880,8 gadījumus uz 100 000 iedzīvotāju, kas ir augstākais rādītājs kopš monitoringa sezonas sākuma. Pneimoniju gadījumā ambulatorajās iestādēs reģistrēts būtisks pieaugums – 132,8 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju, kas ir par 53,6 % vairāk nekā iepriekšējā nedēļā. Pneimonijas joprojām biežāk reģistrētas bērniem, īpaši vecuma grupā no 0 līdz 4 gadiem.
Stacionārajās ārstniecības iestādēs smagu akūtu respiratoru infekciju pacientu īpatsvars no kopējā uzņemto pacientu skaita 5. nedēļā palielinājās līdz 5,4 % (iepriekšējā nedēļā – 4,7 %). Slimnīcās stacionēti 235 SARI pacienti, no kuriem 14 ievietoti intensīvās terapijas nodaļās. Lielāko īpatsvaru no stacionētajiem pacientiem veido personas vecumā virs 65 gadiem, kas apliecina paaugstinātu smagas slimības gaitas risku senioru vidū. Aizvadītajā nedēļā saņemts viens paziņojums par nāves gadījumu pacientam ar apstiprinātu A tipa gripas infekciju.
Pagājušajā nedēļā Covid-19 pozitīvo testu īpatsvars samazinājās salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu līdz 4,0 % (iepriekšējā nedēļā – 5,6 %). Vienlaikus slimnīcās uzņemto Covid-19 pacientu skaits pieauga līdz 64 pacientiem, un kopumā stacionāros ārstējušies 96 pacienti ar apstiprinātu Covid-19 infekciju. Aizvadītajā nedēļā reģistrēti septiņi nāves gadījumi pacientiem ar Covid-19 infekciju. Notekūdeņu monitoringa dati rāda, ka SARS-CoV-2 vīrusa RNS koncentrācija Latvijā vidēji turpina samazināties, lai gan atsevišķās teritorijās vērojamas atšķirīgas tendences.
Epidemioloģiskā situācija Pasaules Veselības organizācijas Eiropas reģionā liecina par plašu gripas izplatību – paaugstināti gripas rādītāji novēroti lielākajā daļā valstu, un pozitīvo gripas paraugu īpatsvars primārās veselības aprūpes uzraudzībā pārsniedz 30%. Reģionā turpina pieaugt arī respiratori sincitiālā vīrusa (RSV) izplatība, īpaši bērniem vecumā līdz 5 gadiem, savukārt SARS-CoV-2 vīrusa aktivitāte saglabājas zemā līmenī.
Ņemot vērā vienlaicīgu gripas, citu elpceļu infekciju un Covid-19 cirkulāciju, Slimību profilakses un kontroles centrs aicina iedzīvotājus ievērot profilakses pasākumus – regulāri mazgāt rokas, vēdināt telpas, izvairīties no cilvēku pulcēšanās vietām un nepieciešamības gadījumā lietot medicīniskās sejas maskas vai respiratorus. Saslimšanas gadījumā ieteicams palikt mājās, sazināties ar ģimenes ārstu un ievērot ārsta norādījumus, lai mazinātu infekciju izplatību.
Vakcinācija pret gripu joprojām ir visefektīvākais veids, kā pasargāt sevi no smagas slimības gaitas un komplikācijām. Ņemot vērā, ka gripa parasti turpina izplatīties līdz pavasarim, vakcinēties ir lietderīgi arī epidēmijas laikā. Iedzīvotāji aicināti sazināties ar savu ģimenes ārstu un noskaidrot, vai vakcīnas joprojām ir pieejamas viņu ārsta praksē. SPKC tīmekļvietnē pieejams un regulāri tiek aktualizēts saraksts ar ārstniecības iestādēm, kur riska grupu pacienti var saņemt valsts apmaksātu vakcināciju pret gripu arī gadījumos, ja ģimenes ārsta praksē vakcīnas vairs nav pieejamas.