Gripa turpina plosīties, visvairāk saslimušo konstatēts Jēkabpilī
Saglabājoties augstai gripas izplatībai, aizvadītajā nedēļā lielākā saslimstība novērota Jēkabpilī, kur gripas gadījumu īpatsvars veidojis 733,8 gadījumus uz 100 000 iedzīvotāju, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) dati.
Gripas gadījumi aizvadītajā nedēļā konstatēti visās desmit SPKC monitoringa teritorijās. Augsta gripas izplatība konstatēta ne vien Jēkabpils novadā, bet arī Rēzeknē, kur fiksēti 646,7 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju, kā arī Daugavpilī, kur saslimstība ir 627 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju.
Gripa klīniski noteikta 286 pacientiem un vidēji veidoja 411,9 gadījumus uz 100 000 iedzīvotāju, kas ir par 35,5% vairāk nekā iepriekšējā nedēļā, kad tā veidoja 303,9 gadījumus uz 100 000 iedzīvotāju.
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Nacionālajā mikrobioloģijas references laboratorijā aizvadītajā nedēļā uz gripas vīrusiem izmeklēti 414 klīniskie paraugi, no tiem 53 jeb 12,8% gadījumu apstiprināta gripa. Salīdzinoši iepriekšējā nedēļā gripa apstiprināta 77 jeb 17,7% gadījumu. Pārsvarā dominējošie ir A tipa gripas vīrusi.
Aizvadītajā nedēļā stacionārās veselības aprūpes iestādēs gripas pārbaudei testēti 593 pacienti, tostarp 106 gadījumos jeb 17,9% gripa apstiprināta. A tipa gripa apstiprināta 104 gadījumos un divos gadījumos apstiprināta B tipa gripa. Salīdzinoši iepriekšējā nedēļā gripa apstiprināta 67 jeb 12,9% stacionāros testētajiem pacientiem ar smagām akūtu elpceļu infekcijām.
Aizvadītajā nedēļā saņemti trīs paziņojumi par nāves gadījumiem pacientiem ar apstiprinātu A tipa gripas infekciju, kas reģistrēti monitoringa iepriekšējo divu nedēļu laikā. Viens nāves gadījums reģistrēts pacientam vecuma grupā no 40 līdz 49 gadiem un divi gadījumi reģistrēti pacientiem vecuma grupā no 80 līdz 89 gadiem. Visiem pacientiem bija noteiktas vairākas blakusslimības.
Kopš SPKC gripas monitoringa sezonas sākuma kopā saņemti astoņi paziņojumi par nāves gadījumiem pacientiem ar apstiprinātu A tipa gripas infekciju. Visi pacienti bijuši ar vairākām hroniskām blakusslimībām, un seši no mirušajiem pacientiem šajā sezonā nav bijuši vakcinēti pret gripu.
Covid-19 infekciju apstiprinošo testu īpatsvars stacionāros aizvadītajā nedēļā nedaudz palielinājās. Vīrusa pārbaudei testēti 544 pacienti, no tiem 27 jeb 5% pacientu apstiprināta Covid-19 infekcija. Salīdzinoši nedēļu iepriekš tā apstiprināta 22 jeb 4,6% pacientu.
Aizvadītajā nedēļā veikti 713 testi Covid-19 apstiprināšanai, no tiem 40 jeb 5,6% bija slimību apstiprinoši. Salīdzinoši nedēļu iepriekš pārbaudīti 554 pacienti, no tiem Covid-19 apstiprināts 37 jeb 6,5%.
Aizvadītajā nedēļā slimnīcās uzņemti 57 Covid-19 infekcijas pacienti, kamēr iepriekšējā nedēļā uzņemti 39 pacienti. Kopā aizvadītajā nedēļā stacionāros ārstējušies 80 pacienti ar apstiprinātu Covid-19 infekciju, to vidū ar pamata diagnozi Covid-19 bijuši 37 jeb 46,3% pacientu.
Aizvadītajā nedēļā reģistrēti trīs nāves gadījumi pacientiem ar apstiprinātu Covid-19 infekciju. Atbilstīgi SPKC operatīvajiem datiem kopš gada sākuma kopā reģistrēti 15 nāves gadījumi, savukārt šogad kopā reģistrēti 132 nāves gadījumi pacientiem ar Covid-19.
Ar citu akūtu elpceļu simptomiem nedēļas laikā kopā bija vērsušies 1102 pacienti, veidojot 1587,1 gadījumu uz 100 000 iedzīvotājiem, kas ir par 18,1% vairāk nekā iepriekšējā nedēļā. Iepriekšējā nedēļā šis rādītājs bija 1343,7 uz 100 000 iedzīvotāju.
Pneimoniju gadījumā ambulatorajās iestādēs nedēļas laikā vērsušies 60 pacienti, tādējādi fiksēti 86,4 šīs saslimšanas gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem, kas ir aptuveni iepriekšējās nedēļas līmenī, kad saslimstība bija 85 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju.