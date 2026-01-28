Liepājas reģionālā slimnīca veic izmaiņas maksas pakalpojumu cenrādī
No 2026. gada 1. februāra Liepājas reģionālā slimnīca ievieš atjaunotu maksas pakalpojumu cenrādi un paplašina Fizikālās terapijas un rehabilitācijas nodaļas piedāvājumu pieaugušajiem un bērniem. Jaunais klāsts ietver specializētas masāžas, triecienviļņa terapiju un kombinētus augstas intensitātes risinājumus efektīvākai sāpju mazināšanai un atveseļošanai.
No 2026. gada 1. februāra stājas spēkā atjaunots maksas pakalpojumu cenrādis. Vienlaikus esam paplašinājuši Fizikālās terapijas un rehabilitācijas nodaļas pakalpojumu klāstu, piedāvājot vairāk iespēju gan bērniem, gan pieaugušajiem.
Jaunie pakalpojumi pieaugušajiem ietver galvas, kakla un apkakles zonas masāžu, triecienviļņa terapiju (SWT), kā arī kombinētus augstas intensitātes fizikālās terapijas risinājumus, kas apvieno vairākas metodes efektīvākai sāpju mazināšanai, audu atjaunošanai un kustību funkciju uzlabošanai.
Paplašināts pakalpojumu piedāvājums bērniem – dažāda ilguma vispārējās masāžas un fizikālās procedūras, pielāgotas bērnu vecumam un attīstības vajadzībām, veicinot stājas korekciju, muskuļu līdzsvaru un vispārējo labsajūtu.
Liepājas reģionālā slimnīca turpina attīstīt pakalpojumus, lai nodrošinātu mūsdienīgu, drošu un kvalitatīvu veselības aprūpi, paplašinot pieejamās ārstniecības un rehabilitācijas iespējas mūsu pacientiem.
Pacienta līdzmaksājums
Pacienta līdzmaksājums ir maksājums, kuru pacients veic, saņemot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus. Lielākā pakalpojuma izmaksu daļa tiek segta no valsts budžeta līdzekļiem.
Līdzmaksājums par ķirurģisku operāciju
Ārstniecības iestāde var iekasēt pacienta līdzmaksājumu ne vairāk kā 31 eiro par vienā stacionēšanās reizē operāciju zālē pacientam veiktajām ķirurģiskajām manipulācijām.
Svarīgi!
Kopējā pacienta līdzmaksājumu summa, ko maksā pacients par katru ārstēšanās gadījumu slimnīcā nedrīkst pārsniegt 355,00 eiro.
Pacienta līdzmaksājumu kopējā summa viena kalendārā gada laikā nevar pārsniegt 570,00 eiro.