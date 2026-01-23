Kā rūpēties par labu pašsajūtu aukstajā sezonā? Atbild farmaceits
Aukstais ziemas laiks var būt izaicinošs mūsu pašsajūtai. Vīrusi, tumšāks laiks aiz loga, laikapstākļi, slodze un vispārējais nogurums var ievērojami ietekmēt mūsu ikdienu. Kā justies labi un atbalstīt organismu šajā laikā, padomos dalās BENU Aptiekas farmaceits Konstantīns Čerjomuhins.
Aukstajā sezonā ir īpaši svarīgi pievērst uzmanību gan fiziskajai veselībai, gan emocionālajai pašsajūtai. Lai saglabātu siltumu un stiprinātu imūnsistēmu, ieteicams ģērbties slāņos, izvēloties siltu un laikapstākļiem atbilstošu apģērbu. Ne mazāk nozīmīgs ir sabalansēts uzturs – priekšroku vajadzētu dot siltām, barojošām maltītēm, kas nodrošina organismu ar nepieciešamajām uzturvielām. Papildus tam būtiski ir rūpēties par ādas aizsardzību, ievērot higiēnu, uzturēt māju siltu, uzņemt pietiekamu šķidruma daudzumu un nodrošināt sev pilnvērtīgu miegu.
Daļai cilvēku ziemā saules gaismas trūkuma un izmainīta uztura dēļ novērots vitamīnu un minerālvielu deficīts. Visbiežāk tas ir:
- D vitamīna deficīts, jo ziemā samazinās saules ietekme uz ādu, kas ir galvenais šī vitamīna avots. D vitamīna deficīts var negatīvi ietekmēt imunitāti;
- C vitamīna deficīts, kas rodas samazināta svaigu augļu un dārzeņu patēriņa dēļ, vājinot organisma aizsargspējas;
- citu uzturvielu trūkums, piemēram, B grupas vitamīnu, cinka un selēna, jo ziemas uzturs bieži ir ne tik daudzveidīgs.
BENU Aptiekas farmaceits Konstantīns Čerjomuhins skaidro – ja jūtaties labi, ēdat veselīgi un nejūtat uzturvielu deficīta pazīmes, uztura bagātinātāju lietošana var nebūt nepieciešama. Tomēr, ja bieži slimojat, izjūtat nogurumu vai jūsu uzturs nav pilnvērtīgs, ziemas periodā ieteicams konsultēties ar ārstu un apsvērt vitamīnu lietošanu, īpašu uzmanību pievēršot D vitamīnam un omega-3.
D vitamīna nozīme veselībai aukstajā sezonā
D vitamīns ir īpaši nozīmīgs ziemas periodā, jo tas pilda vairākas būtiskas funkcijas organismā. Tas stiprina imūnsistēmu un palīdz organismam efektīvāk cīnīties ar vīrusiem un infekcijām, kas aukstajā sezonā ir sastopamas biežāk. D vitamīns veicina kalcija un fosfora uzsūkšanos, nodrošinot muskuļu un kaulu veselību un palīdzot novērst to trauslumu. Tas ietekmē arī neirotransmiteru darbību, palīdzot regulēt garastāvokli, mazināt sezonālu nomāktību, nogurumu un uzturēt emocionālo līdzsvaru. Turklāt D vitamīns piedalās vielmaiņas regulēšanā, veicinot enerģiju un vispārēju vitalitāti, kas ir īpaši svarīgi tumšajos ziemas mēnešos.
D vitamīna lietošana ziemā ir tik būtiska tāpēc, ka šajā laikā trūkst saules gaismas, kas nepieciešama tā dabīgai sintēzei ādā. Ziemeļu platuma grādos, tostarp Latvijā, ziemā saules stari nav pietiekami spēcīgi un satur pārāk maz UVB staru, lai organisms spētu saražot nepieciešamo D vitamīna daudzumu, tāpēc papildu uzņemšana kļūst īpaši nozīmīga.
Omega-3 nozīme veselībai aukstajā sezonā
Omega-3 taukskābes ziemas periodā sniedz daudzpusīgu labumu organismam. Tās stiprina imūnsistēmu un palīdz cīnīties ar infekcijām, kas aukstajā sezonā ir īpaši aktuāli. Omega-3 veicina sirds un asinsvadu veselību, uzlabojot asinsriti, stiprinot asinsvadu sieniņas, un var palīdzēt samazināt “sliktā” holesterīna un triglicerīdu līmeni, kas ir nozīmīgi laikā, kad aukstuma ietekmē asinsvadi sašaurinās. Tāpat šīs taukskābes var pozitīvi ietekmēt garastāvokli, palīdzot mazināt sezonālu nomāktību un depresiju, jo tās piedalās labo emociju hormonu regulēšanā. Turklāt omega-3 palīdz aizsargāt ādu no sausuma un aukstuma, saglabājot tās elastību, uzlabo matu stāvokli, mazina locītavu iekaisumu un sāpes, kā arī palīdz atbalstīt smadzeņu darbību, uzlabojot atmiņu, uzmanību un citas kognitīvās funkcijas.
Svarīgi ieteikumi:
- konsultācija: noteikti pārrunājiet uztura bagātinātāju lietošanu ar ārstu vai farmaceitu, lai izvēlētos pareizo devu un izvairītos no pārdozēšanas vai iespējamās mijiedarbības ar zālēm. Īpaši, ja uztura bagātinātāju lietošana paredzēta bērniem;
- asins analīzes: pirms lietošanas veiciet 25(OH)D testu, lai noteiktu, vai jums ir D vitamīna deficīts;
- lietošana: gan omega-3, gan D vitamīnu vislabāk lietot ēdienreižu laikā, jo abi ir taukos šķīstoši un kopā ar pārtiku, īpaši taukiem, uzlabojas to uzsūkšanās.
Padomi D vitamīna un omega-3 izvēlei
Lai izvēlētos augstas kvalitātes D vitamīnu un omega-3, pievērsiet uzmanību šādiem kritērijiem: izvēlieties D3 (holekalciferola) formu, kas ir visefektīvākā, pieejamu gan kā eļļas, gan kā ūdens forma. Savukārt omega-3 līdzekļos svarīgs ir EPA un DHA saturs, turklāt būtiski, lai eļļa nāk no augstas kvalitātes avotiem. Izvēlieties produktus, kas nesatur ĢMO, smagos metālus vai citas piesārņojošas vielas un ir tumšā iepakojumā, lai aizsargātu aktīvās sastāvdaļas. Pārbaudiet, vai iepakojumā norādīta precīza deva un pieejami kvalitātes sertifikāti, kas apliecina produkta tīrību un efektivitāti.
Atcerieties! Uztura bagātinātāji neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu!