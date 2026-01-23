Aptaukošanās kā 21. gadsimta izaicinājums: Rīgā pulcējas vadošie speciālisti multidisciplināras ārstēšanas risinājumu meklējumos.
2026.gada 22. janvārī, viesnīcā Wellton Riverside SPA Hotel Rīgā norisinājās Dr.Federa Centra, Vācijas-Baltijas Ārstu Biedrības: Latvijas sekcijas un Latvijas Medicīnas attīstības fonda kopīgi organizētā profesionālā konference “Aptaukošanās un tās radīto seku multidisciplināra ārstēšana: pierādījumos balstītas metodes, intervences un attīstības perspektīvas”, pulcējot plašu skaitu ārstu, ārstniecības personu un veselības aprūpes nozares profesionāļu no dažādām specialitātēm, lai aktualizētu vienu no nopietnākajiem 21. gadsimta sabiedrības veselības izaicinājumiem - aptaukošanos un tās ietekmi uz cilvēka veselību.
Aptaukošanās mūsdienās tiek uzskatīta par vienu no būtiskākajām sabiedrības veselības problēmām. Pasaules Veselības organizācija to dēvē par vienu no 21. gadsimta lielākajiem izaicinājumiem, un arī Latvijā situācija ir satraucoša - vairāk nekā puse iedzīvotāju vecumā virs 18 gadiem ir ar lieko svaru vai aptaukošanos, savukārt aptuveni piektā daļa jau sasniegusi aptaukošanās kritērijus ar ķermeņa masas indeksu virs 30. Liekais svars būtiski palielina risku saslimt ar sirds un asinsvadu slimībām, 2. tipa cukura diabētu, hipertensiju, onkoloģiskām un citām hroniskām saslimšanām, radot nozīmīgu slogu gan pacientiem, gan veselības aprūpes sistēmai kopumā. Šie dati skaidri apliecina nepieciešamību pēc sistemātiskas, integrētas un pierādījumos balstītas pieejas aptaukošanās ārstēšanā.
Konferenci moderēja žurnāliste un televīzijas raidījumu vadītāja Kristīne Garklāva, nodrošinot pasākuma plūsmu, koordinējot diskusijas un aicinot dalībniekus uz aktīvu, starpdisciplināru dialogu par aptaukošanās ārstēšanas risinājumiem. Ar ievadrunu konferenci atklāja Latvijas Kardiologu biedrības prezidents, kardiologs un profesors Dr. Andrejs Ērglis, kurš savā uzrunā uzsvēra tēmas nozīmīgumu un nepieciešamību pēc ciešas multidisciplināras sadarbības pacientu ārstēšanā. Ar uzrunu uzstājās arī Vācijas–Baltijas Ārstu biedrības prezidents un Dr. Federa Centra izveidotājs, kardiologs Dr. Roberts Feders, uzsverot aptaukošanos kā nopietnu, hronisku un bieži nepietiekami novērtētu slimību, kā arī akcentējot tās plašo ietekmi uz visa organisma veselību un ilgtermiņa dzīves kvalitāti. Vienlaikus viņš aktualizēja integrētas pieejas nepieciešamību aptaukošanās un kardiometabolisko slimību profilaksē un ārstēšanā, kā arī prezentēja lekciju “Aptaukošanās kā katalizators kardiovaskulārām slimībām. Kardiometabolais sindroms”, izceļot liekā svara būtisko lomu sirds un asinsvadu patoloģiju attīstībā.
Konferences programmā tika atspoguļots pilns mūsdienu aptaukošanās ārstēšanas spektrs, uzsverot pierādījumos balstītas un multidisciplināras pieejas nozīmi.
Latvijas Aptaukošanās aprūpes asociācijas prezidente, endokrinoloģe Dr. Maija Gureviča savā lekcijā par Eiropas Aptaukošanās slimību asociācijas (EASO) farmakoloģiskās ārstēšanas ietvaru analizēja aktuālās starptautiskās vadlīnijas un tirzepatīda klīnisko pētījumu rezultātus, akcentējot individualizētas terapijas lomu ilgtermiņa svara kontroles un kardiometabolā riska mazināšanā.
Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas endokrinoloģe Dr. Kristīne Ducena pievērsās aptaukošanās mītiem, galvenajiem riska faktoriem un nenovērtētajām sekām, uzsverot nepieciešamību mainīt sabiedrības un profesionāļu attieksmi pret aptaukošanos kā ārstējamu hronisku slimību.
Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas un Dr. Federa Centra gastroenterologs, gastrointestinālās endoskopijas speciālists Dr. Eduards Krustiņš iepazīstināja ar endoskopisko kuņģa gastroplastiju (EKG) kā efektīvu, minimāli invazīvu alternatīvu svara samazināšanai, savukārt uzņēmuma Boston Scientific pārstāvis Jacob Kampsten analizēja minimāli invazīvo metožu vietu mūsdienu ārstēšanas algoritmos.
Konferences noslēgumā, Plastikas ķirurģijas klīnikas un Stradiņa slimnīcas plastikas ķirurgs Dr. Ansis Ģīlis pievērsās ķermeņa korekcijas iespējām pacientiem pēc būtiska svara zuduma, uzsverot šo korekciju nozīmi gan funkcionālajā atjaunošanā, gan dzīves kvalitātes uzlabošanā.
Konferences mērķis bija akcentēt multidisciplināru, pierādījumos balstītu pieeju aptaukošanās ārstēšanā, apvienojot dažādu specialitāšu ārstu pieredzi, aktuālās vadlīnijas un uzsverot mūsdienīgas ārstēšanas iespējas, tostarp kuņģa samazināšanas metodes, piemēram, endoskopisko kuņģa gastroplastiju, kā efektīvu un minimāli invazīvu risinājumu ilgtermiņa svara kontrolei.
Konference piedāvāja profesionālu platformu pieredzes apmaiņai, zināšanu padziļināšanai un jaunu, ilgtspējīgu risinājumu meklēšanai aptaukošanās ārstēšanā, pulcējot plašu spektru veselības aprūpes profesionāļu un veicinot starpdisciplināru dialogu, kā arī uzsverot nepieciešamību pēc integrētas, uz pacientu orientētas pieejas mūsdienu medicīnā.