Sanita Buliņa biatlona Pasaules kausa posmā individuālajā distancē finišē 46. vietā, uzvar zviedriete Ēberja
Latvijas biatloniste Sanita Buliņa ceturtdien Somijā Pasaules kausa septītajā posmā 15 kilometru individuālajā distancē ieņēma 46. vietu, bet Baiba Bendika un Annija Sabule ierindojās attiecīgi 77. un 86. pozīcijā.
Uzvaru izcīnīja Zviedrijas sportiste Elvīra Ēberja, kura visās četrās ugunslīnijās aizvēra visus mērķus un finišu sasniedza pēc 41 minūtes un 46,7 sekundēm.
Otrajā vietā, vienīgo kļūdu pieļaujot pēdējā šaušanā un atpaliekot 41,3 sekundes, uzvarētājai sekoja māsa Hanna, bet slovākiete Paulīna Batovska-Fialkova ar vienu neprecīzu šāvienu zaudēja 45 sekundes un noslēdza labāko trijnieku.
Buliņa pieļāva pa vienai kļūdai pirmajās divās ugunslīnijās, otrajā šaušanā guļus viņa aizvēra visus mērķus un noslēdzošajā šaušanā stāvus kļūdījās vienu reizi. Viņa ar trīs soda minūtēm finišēja par piecām minūtēm un 6,2 sekundēm vēlāk nekā uzvarētāja.
Savukārt Bendika pirmajā šaušanā guļus kļūdījās divas reizes, šaušanā stāvus neaizvēra trīs mērķus, otrajā šaušanā guļus viņa bija nekļūdīga un noslēdzošajā ugunslīnijā pievienoja vēl vienu kļūdu, finišā zaudējot uzvarētājai septiņas minūtes un 24,6 sekundes.
Tikmēr Sabule pirmajās divās šaušanās neaizvēra pa vienam mērķim, otrajā šaušanā guļus aizvēra visus mērķus, bet otrajā šaušanā stāvus kļūdījās divas reizes un finišā piekāpās astoņas minūtes un 57,6 sekundes.
Individuālajā distancē sacentās 96 biatlonistes.
Pasaules kausa kopvērtējumā līderpozīciju ar 854 punktiem saglabā Francijas biatloniste Lu Žanmono, kura izcīnījusi Mazo kristāla globusu individuālajā distancē. Viņai otrajā vietā ar 669 punktiem seko somiete Suvi Minkinena, bet labāko trijnieku ar 635 punktiem noslēdz Hanna Ēberja.
Bendikai 70 punkti dod 51. vietu, bet Estere Volfa, kura sacenšas pasaules junioru čempionātā, ar 31 punktu ierindojas 70. pozīcijā.
Pasaules kausa posms Kontiolahti piektdien turpināsies ar 20 kilometru individuālajām sacensībām vīriešiem, sestdien sievietes sacentīsies 12,5 kilometru distancē ar kopēju startu un vīrieši spēkosies 4x7,5 kilometru komandu stafetē, bet svētdien paredzēta 4x6 kilometru komandu stafete sievietēm un 15 kilometru sacensības ar kopēju startu vīriešiem.
Pasaules kausa sacensībās šosezon ir deviņi posmi. Pēc sacensībām Kontiolahti paredzēti vēl Pasaules kausa posmi Otepē un Holmenkollenā.