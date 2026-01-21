Latvijā palielinās gripas izplatība, īpaši bērnu vidū
Aizvadītajā nedēļā Latvijā strauji palielinājusies saslimstība ar gripu, turklāt visaugstākā saslimstība novērota bērniem 5 līdz 14 gadu vecumā, ziņo Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC).
Aizvadītajā nedēļā laboratoriski apstiprināto gripas paraugu īpatsvaram sasniedza 18,0% (nedēļu iepriekš 10,5 %), tomēr saslimstība joprojām ir zemāka nekā pirms svētkiem, kad tika reģistrēts sezonas augstākais rādītājs. Visaugstākā gripas saslimstības intensitāte saglabājas Jelgavā, Jēkabpils novadā un Jūrmalā.
SPKC ziņo, ka līdzīgi kā citās sezonās, augstāka saslimstība ar gripu novērota bērniem līdz 14 gadu vecumam, īpaši vecuma grupā no 5 līdz 14 gadiem aizvadītajā nedēļā. Ņemot vērā augstāku saslimstību bērnu vidū un atsāktu cilvēku pulcēšanos iekštelpās pēc svētku brīvdienām, pastāv paaugstināts elpceļu infekciju izplatības risks arī ģimenēs un darba kolektīvos.
Vienlaikus saglabājas augsts arī citu akūtu elpceļu infekciju gadījumu skaits. Ambulatorajās ārstniecības iestādēs vēršanās citu elpceļu infekciju dēļ 3. nedēļā bija aptuveni iepriekšējās nedēļas līmenī, savukārt pneimoniju gadījumu skaits samazinājās par 18,9 %.
Tomēr pneimonijas joprojām biežāk reģistrētas bērniem līdz 14 gadu vecumam, īpaši 0–4 gadu vecuma grupā.
Stacionārajās ārstniecības iestādēs smagu akūtu respiratoru infekciju pacientu īpatsvars no kopējā uzņemto pacientu skaita saglabājās stabils – 3,5 %. Lielāko daļu no stacionētajiem smagu akūtu respiratoru infekciju pacientiem veido personas vecumā virs 65 gadiem, kas apliecina paaugstinātu smagas slimības gaitas risku senioru vidū.
Laboratoriskie izmeklējumi liecina, ka pagājušajā nedēļā gripas vīruss apstiprināts 18,0% izmeklēto paraugu. Visi laboratoriski apstiprinātie gripas vīrusi bija A tipa, dominējot A/H3 gripas vīrusa apakštipam.
Covid-19 situācija Latvijā pagājušajā nedēļā liecina par nelielu pozitīvo testu īpatsvara samazinājumu līdz 6,5 %, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu. Vienlaikus slimnīcās uzņemto Covid-19 pacientu skaits samazinājās, tomēr aizvadītajā nedēļā reģistrēti četri nāves gadījumi pacientiem ar apstiprinātu Covid-19 infekciju. Notekūdeņu monitoringa dati rāda, ka SARS-CoV-2 vīrusa RNS koncentrācija Latvijā kopumā samazinās.
Epidemioloģiskā situācija PVO Eiropas reģionā liecina par augstu un plašu gripas izplatību, pozitīvo gripas paraugu īpatsvaram sasniedzot aptuveni 30%. Reģionālā līmenī turpina pieaugt respiratori sincitiālā vīrusa (RSV) izplatība, īpaši bērniem vecumā līdz 5 gadiem. SARS-CoV-2 aktivitātes rādītāji turpināja samazināties, saglabājoties zemā līmenī.
Ņemot vērā vienlaicīgu gripas, citu elpceļu infekciju un Covid-19 cirkulāciju, Slimību profilakses un kontroles centrs aicina iedzīvotājus ievērot profilakses pasākumus – regulāri mazgāt rokas, vēdināt telpas, izvairīties no cilvēku pulcēšanās vietām un nepieciešamības gadījumā lietot medicīniskās sejas maskas vai respiratorus. Saslimšanas gadījumā ieteicams palikt mājās, sazināties ar ģimenes ārstu un ievērot ārsta norādījumus, lai mazinātu infekciju izplatību.
Vakcinācija pret gripu joprojām ir visefektīvākais veids, kā pasargāt sevi no smagas slimības gaitas un komplikācijām. Ņemot vērā, ka gripa parasti turpina izplatīties līdz pavasarim, vakcinēties ir lietderīgi arī epidēmijas laikā. Iedzīvotāji aicināti sazināties ar savu ģimenes ārstu un noskaidrot, vai vakcīnas joprojām ir pieejamas viņu ārsta praksē. SPKC tīmekļvietnē pieejams un regulāri tiek aktualizēts saraksts ar ārstniecības iestādēm, kur riska grupu pacienti var saņemt valsts apmaksātu vakcināciju pret gripu arī gadījumos, ja ģimenes ārsta praksē vakcīnas vairs nav pieejamas.