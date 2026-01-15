Kāpēc moka klepus tieši tad, kad to vismazāk vajag - koncertā vai teātrī?
Ir tāds joks – nezin kāpēc visi, kuriem ir klepus, iet uz teātri, nevis pie ārsta. Tas, ka ļoti daudziem cilvēkiem parādās klepus no kairinošām vielām, putekļiem un smaržām, norāda par iespējamu hronisku elpceļu saslimšanu.
Piemēram, cilvēkam var būt astma, kas ir hronisks iekaisums elpceļos. Ikdienā, ja provocējošie faktori nav izteikti, klepus var būt reti. Teātrī parasti ir gan vairāk putekļu, gan arī dāmas un kungi lieto labas smaržas, kas sakairina elpceļus, un parādās klepus lēkmes. Tāpēc, ja tas atkārtojas bieži, varbūt vajadzētu pārbaudīt elpošanas funkciju. Var lietot sūkājamās konfektes, kas palielina gļotu daudzumu un nedaudz nomierina elpceļu gļotādu, var padzerties ūdeni.
Starp citu, arī degošas sveces var kairināt elpošanas ceļus un izraisīt iekaisumu. Sveces izgatavo no dažādiem materiāliem – parafīna, bišu vaska, sojas, palmu eļļas, tām pievieno krāsvielas un aromatizētājus. Degot parafīna svecēm, veidojas vielas, kas tad arī kairina elpošanas ceļus. Veselībai drošākas sveces ir no bišu vaska, sojas, palmu eļļas. Tomēr arī šajā gadījumā pārlieku izteikta jutība var liecināt, ka fonā ir kāda hroniska elpceļu slimība un tomēr vajadzētu konsultēties ar ārstu.